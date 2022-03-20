俄國債持有人稱已收美元債息

俄至年底前需付45億美元本息

彭博引述多名收到債息的資產管理經理稱，消息令債權人有所放鬆，顯示俄羅斯在目前多國制裁下，仍有能力和意願償還償務。

不過，俄羅斯在周一（21日）將有6600萬美元債券利息到期，而首筆到期主要債券本金將在4月4日到期，需要償還20億美元，至年底前累計需要支付45億美元的國債本息。

除了俄羅斯的償還能力外，美國財政部授權美國機構為俄羅斯政府和國家主權基金，處理債務股權派息和償還交易的豁免，將會在5月25日到期，屆時或引起新的法律問題，BlueBay Asset Management新興市場投資組合經理Anthony Kettle表示，豁免一旦在5月到期，債權人會認為俄羅斯違約風險將急增。

標準普爾在上周四將俄羅斯的主權信用評級，由CCC降至CC級，兩者皆為垃圾債級別。標普指出，即使俄羅斯政府表示仍嘗試向債權人付款，但該行認為未來幾周到期的俄羅斯外幣債券，償付時可能面臨技術困難。若俄國未能在未來幾周內履行其外債義務，該行可能會將俄羅斯的外幣信用評級，進一步下調至選擇性違約（SD）。

此外，洲際交易所上周五公布，將於3月31日將所有俄羅斯和白俄羅斯債券，從該行指數中刪除，交易所表示，變動是根據制裁條文和精神，以及業務規則作出。