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軟銀沽自駕公司持股 通用汽車164億接手

標籤：經濟

【明報專訊】通用汽車（美：GM）在上周五公布，以21億美元（約164.32億港元）向軟銀願景基金收購自動駕駛汽車公司Cruise的11%股權。軟銀向Cruise承諾的13.5億美元投資，亦會改由通用汽車履行，通用汽車的持股將增至80%。

通用汽車持股增至80％

軟銀在2018年宣布投資22.5億美元購入Cruise的股權，即時投資資金為9億美元，並承諾項目準備商業化應用時，再追加13.5億美元投資，另外軟銀及後額外多投3億美元。Cruise在今年1月開始，在美國三藩市向公眾開通免費無人駕駛車輛載客服務，觸發軟銀增加投資的條件，截至上個月軟銀仍表示會履行投資承諾。

軟銀出售Cruise持股，在4年大賺75%，不過去年內地打擊加強中資科技公司監管，令軟銀阿里巴巴（美：BABA）和滴滴（美：DIDI）持股價值縮水，加上近期市場波動，令公開和私募市場資產縮水，過去以抵押持股進行槓桿投資初創的軟銀，貸款與資產價值（LTV）比率去年急升，截至去年底為21.6%，按年上升7.3個百分點。

軟銀剛低價沽韓電商持股

市場擔心軟銀有被追繳保證金風險，上周軟銀以每股20.87美元出售10億美元韓國電商Coupang（美：CPNG）的持股，出售價較在去年9月沽貨時低三成，顯示軟銀缺乏現金。

科技股下跌亦令軟銀創辦人孫正義資產縮水，據彭博統計其目前資產為135億美元，過去一年蒸發250億美元。