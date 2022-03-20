戰火礙歐復蘇 德恐重陷技術性衰退

資料來源：金融時報、路透社、CNBC

歐盟委員會(European Commission)警告，戰事將為歐盟經濟增長構成嚴重影響。歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，其委員會預計，歐盟今年的經濟增長將低於其一個多月前預測的4%，不過預期增長不會完全停止。

上周公布的德國3月ZEW經濟景氣指數，由2月的54.3急跌至負39.3，為歷來最大跌幅，反映投資者憂慮到這歐洲經濟引擎可能會因戰事影響而面臨通脹飈升及經濟衰退的打擊。

市場憂德今季GDP續萎縮

德國去年第四季經調整GDP終值按季跌0.3%，經濟師憂慮俄烏衝突可能導致德國GDP在今年首季繼續萎縮，在時隔一年多之後，再次陷入技術性衰退。歐洲經濟研究院（ZEW）總裁萬巴赫（Achim Wambach）稱，戰事和制裁俄羅斯的措施，令德國經濟前景惡化，經濟衰退的風險愈來愈大。部分經濟師預計，德國在通脹飈升的環境下可能面臨滯脹。

供應鏈受阻，原材料及能源成本上漲，令德國的製造業、鋼鐵及化工等行業被迫閒置產能，部分工人重新休假。這些行業最近才因疫情消退而全面復工，現在又被迫減產。

德國工商總會（DIHK）近期的調查顯示，六成受訪企業因俄烏衝突而面臨供應鏈問題惡化。福士（Volkswagen）（德：VOW）此前表示，正將部分生產從歐洲轉移北美及中國，以應對供應鏈的影響。

此外，對俄羅斯實施的制裁，亦促使數以百計德國企業停止在俄羅斯的業務。商界憂慮戰事持續的時間愈長，對德國出口型經濟的影響愈大。

雖然俄羅斯和烏克蘭只佔全球GDP的2%，卻是原材料的主要生產國，對能源和大宗商品市場有巨大影響力。即使烏克蘭危機爆發前，能源、大宗商品及食品價格已屢創新高。歐元區2月通脹率按年增長5.8%，遠高於1月的5.1%升幅，是歐元區連續第4個月通脹率創新高。

通脹飈 歐盟料今年經濟增長收窄

通脹飈升正威脅歐洲經濟從疫情復蘇的勢頭。歐盟去年第三季的經濟規模終於恢復至疫情爆發前的水平，全年經濟較2020年增長5%以上。歐盟委員會最新預計，今年經濟增長將會收窄。該委員會警告，外部衝擊的影響，將取決於成員國對俄羅斯能源的依賴程度、經濟結構、地理位置和公共財政的靈活度。

歐盟委員會經濟專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）表示，只要保持靈活，並準備好隨時按需要進行調整，將可確保復蘇不會完全脫軌。

歐盟或續停債限至2024年

自2020年3月歐洲疫情惡化以來，歐盟暫停了成員國必須遵守歐盟債務及赤字上限的規定，以刺激歐洲經濟增長。在俄烏衝突爆發後，歐盟委員會表示，將在5月考慮是否將暫停債限等措施延長至2024年。愈來愈多成員國認為，繼續暫停債限將無可避免。

歐盟成員國的財長正研究一些建議，包括一套新的歐盟機制，讓國家向受危機影響的企業提供援助，並緊急下調燃料稅。一些成員國也提出新的歐盟聯合發債計劃，以籌集資金應對危機。這些資金可能用於能源投資，長遠協助歐盟擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，惟開拓替代能源等措施，難解目前的燃眉之急。

[企業地球村]