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薛偉傑：內地遊戲《原神》熱爆 傳去年全球收入18億美元

【明報專訊】內地遊戲《原神》近一年多不但在本土大熱，還打入了台灣、日本、美國等市場。連《紐約時報》也認為，《原神》以日式風格打入國際市場，令人意外。《原神》為上海米哈遊開發的開放世界冒險遊戲，於2017年1月底立項，2020年9月28日公測，支援Android、iOS、iPadOS、PC、PlayStation 4、PlayStation 5等平台。遊戲免費下載，收入來自玩家的課金。

製作認真為《原神》的成功原因之一。其開發成本高達1億美元，比《王者榮耀》的大約7800萬美元還要高。而且，《原神》每年還要花2億美元來維護和升級。

《原神》強調跨平台數據互通。玩家外出時可以用手機玩，回家後就改用電腦或PlayStation玩。這亦有助打動習慣玩電腦和電視遊戲的歐美玩家。

樂團演奏原創音樂

開發團隊對於音樂要求甚高，特別邀請內地作曲家兼音樂製作人陳致逸創作了大量原創音樂，倫敦愛樂樂團和上海交響樂團等演奏錄音。為了打入國際市場，《原神》還請來各國一線聲優為主角配音。有日本遊戲開發商表示，從技術、藝術和遊戲玩法來說，《原神》都代表了內地遊戲的巨大進步。估計《原神》去年的收入高達18億至20億美元，其中超過2成來自美國和日本市場。

明報記者 薛偉傑

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