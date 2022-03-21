短片營銷跟廣告片不一樣

YouTube一直穩佔熱門社交平台的前列，作為用家大家也應該花了不少時間在YouTube上看片，比看傳統電視節目多出好多年。大家都明白YouTube重要，品牌也有帳號，但真正有營運YouTube頻道的，又有幾個？無他，大家都知道製作影片需時，用的資源也多。很多時候都是拍了電視廣告， 或是在其他社交媒體平台製作短片時， 「順便」放在YouTube上。隨着IG Reels正式在香港推出，大家就更留意影片內容的重要性，最近我也收到不少品牌製作影片和制定策略的要求。

數碼與電視屏幕廣告互補

在數碼平台和社交媒體上的影片，跟傳統電視廣告很不一樣。由早幾年的微電影，大家深信數碼平台容許「更長」廣告時段到現在影片越來越多，要有廣告內容就要「快狠準」。兩者可能都要「短小精幹」，但其實各有分別。論分別之前，我覺得不是後者比前者優勝，大家要注意其實兩者是互相補足的，雖然大家少看了傳統電視，或者應該說，更有要求地選擇傳統電視節目。但其實更多的串流媒體會計劃加入廣告時段，除了大家熟悉的YouTube，電視串流平台，Disney+和HBO max等收費節目服務平台，其實都計劃甚至已推出一個平價版，前題是要觀眾收看廣告，所以傳統廣告其實會在串流平台上重生。Netflix CFO眼見這個賺錢機會，都忍不着說了一句「Never say Never」。

起承轉合「轉」先行

製作數碼短片，經驗老到的傳統電視廣告創意總監和攝影師們，未必有絕對性優勢。新進導演，年輕攝影師，甚至是更熟悉網上文化的創意人，往往更游刃有餘。有故事性的短片或廣告，更需要有紮實的內容與觀眾連繫，傳統故事技巧的起承轉合，重要！不過時間有限，「起承合」後話，先來個「轉」作為開頭，留不住網民的眼球，任你的故事後來多精彩，都只會被淹沒在茫茫數碼內容當中。說來，近年我仍然見到有頭1秒Fade in/out 品牌Logo的短片廣告，不禁讓我感慨「有錢就是任性」！

掌握Co-create影片趨勢

短片在營銷上的角色越來越重要，不容置疑。品牌應考慮將短片製作整合在內容計劃內，也應該有相對資源配合。更進一步應該為短片內容制定相應的內容計劃 (Content Pillars)，例如品牌、教育、幕後製作、產品、FAQ甚至是Influencer合作內容。在國外品牌與創作者(Creator)聯合製作已成大勢，有些品牌更增撥資源，有專責部門與Creator協作。在香港，以往有不少品牌都會跟Blogger建立長遠的協作關係，現今「求快」往往只是快找一堆「micro-influencer」做product seeding求交功課，短片營銷的流行，對內容質素的要求，能否更深化品牌與優質創作者的關係？