moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

短片營銷跟廣告片不一樣

YouTube一直穩佔熱門社交平台的前列，作為用家大家也應該花了不少時間在YouTube上看片，比看傳統電視節目多出好多年。大家都明白YouTube重要，品牌也有帳號，但真正有營運YouTube頻道的，又有幾個？無他，大家都知道製作影片需時，用的資源也多。很多時候都是拍了電視廣告， 或是在其他社交媒體平台製作短片時， 「順便」放在YouTube上。隨着IG Reels正式在香港推出，大家就更留意影片內容的重要性，最近我也收到不少品牌製作影片和制定策略的要求。

數碼與電視屏幕廣告互補

在數碼平台和社交媒體上的影片，跟傳統電視廣告很不一樣。由早幾年的微電影，大家深信數碼平台容許「更長」廣告時段到現在影片越來越多，要有廣告內容就要「快狠準」。兩者可能都要「短小精幹」，但其實各有分別。論分別之前，我覺得不是後者比前者優勝，大家要注意其實兩者是互相補足的，雖然大家少看了傳統電視，或者應該說，更有要求地選擇傳統電視節目。但其實更多的串流媒體會計劃加入廣告時段，除了大家熟悉的YouTube，電視串流平台，Disney+和HBO max等收費節目服務平台，其實都計劃甚至已推出一個平價版，前題是要觀眾收看廣告，所以傳統廣告其實會在串流平台上重生。Netflix CFO眼見這個賺錢機會，都忍不着說了一句「Never say Never」。

起承轉合「轉」先行

製作數碼短片，經驗老到的傳統電視廣告創意總監和攝影師們，未必有絕對性優勢。新進導演，年輕攝影師，甚至是更熟悉網上文化的創意人，往往更游刃有餘。有故事性的短片或廣告，更需要有紮實的內容與觀眾連繫，傳統故事技巧的起承轉合，重要！不過時間有限，「起承合」後話，先來個「轉」作為開頭，留不住網民的眼球，任你的故事後來多精彩，都只會被淹沒在茫茫數碼內容當中。說來，近年我仍然見到有頭1秒Fade in/out 品牌Logo的短片廣告，不禁讓我感慨「有錢就是任性」！

掌握Co-create影片趨勢

短片在營銷上的角色越來越重要，不容置疑。品牌應考慮將短片製作整合在內容計劃內，也應該有相對資源配合。更進一步應該為短片內容制定相應的內容計劃 (Content Pillars)，例如品牌、教育、幕後製作、產品、FAQ甚至是Influencer合作內容。在國外品牌與創作者(Creator)聯合製作已成大勢，有些品牌更增撥資源，有專責部門與Creator協作。在香港，以往有不少品牌都會跟Blogger建立長遠的協作關係，現今「求快」往往只是快找一堆「micro-influencer」做product seeding求交功課，短片營銷的流行，對內容質素的要求，能否更深化品牌與優質創作者的關係？

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）