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盈富上周吸逾80億元創新高 買入沽出額同破單日紀綠 業界指ETF也遭短炒

【明報專訊】上周港股成為全球最波動的市場，連續兩日跌逾千點後，又連續兩日升逾千點。據彭博資料顯示，盈富基金（2800）上周累計吸資81.35億元，破歷來單周最多。然而資金並非一面倒趁低吸納，上周四（17日）恒指升逾1400點當日，盈富基金錄得46億元淨買入，創單日新高；但上周五恒指微跌88點，盈富錄38.24億元淨沽出，也是單日新高。

有業界認為，ETF也成為市場短炒工具，反映市况仍然不穩，不排除若港股再升，會繼續被市場視為逃生門。

明報記者

盈富基金價格上周一度跌至18.44元，見6年低。但據彭博數據顯示，盈富基金已連續5周錄得淨買入，累計逾176億元。上周即使坐過山車，上周一至周四都是連續4天淨買入，且金額逐日增加。但至上周五港股波幅下降，單日淨沽出金額即錄得歷來最多。

連續5周淨買入累計176億

有業界指出，如此波動的資金流不反映後市樂觀。三星資產運用（香港）ETF投資策略副總裁凌子敬表示，就該行所見，ETF成為投資者短炒的工具，尤其是買入科技股或中概股的ETF，上周三及周四港股大升時，均見投資者沽貨，反映在波動市况下，投資者不作長線部署，市况一回穩便被視作逃生門，沽貨獲利。

同時，凌子敬認為，由於中概股的風險仍然很高，即使中美就審計監管有共識、除牌風險減低，但中央自身對科企行業的監管，也沒有那麼快完結。他認為以上周來看，美國科技股會較為穩健。

除盈富外，上周多隻港股ETF均見資金流入。同樣追蹤恒指的恒指ETF（2833）單周亦錄13.84億元淨買入；追蹤國指的恒生國指（2828）錄28.33億元淨買入；追蹤科指的南方恒生科指ETF（3033）錄14.78億元淨買入，為歷來次多，僅次於ETF推出首周；多隻內地上市的港股ETF亦錄得連續多周淨買入（見表）。

三星：資金趁市况回穩沽貨獲利

招銀國際策略師蘇沛豐表示，ETF較波動的原因是市淡，有資金想撈底，但相關資金持貨能力有多大、持貨時間有多長，都是未知之數，有可能反彈幾天之後又會沽貨。

他認為恒指有可能再度跌穿2萬點水平，但相信若再跌至18,000點會觸底，不過由於避險情緒偏高，反彈空間有限。短期內影響港股主要仍為外圍地緣政治因素。

至於中概股從美退市，蘇沛豐認為，儘管中美雙方監管機構短期內不會有解決方案出爐，但消息已醞釀近兩年，近期中概股表現波動僅屬市場過度敏感，相信有關股份將不會再出現上周暴跌情况。