中金：港股前期恐慌式拋售或將結束

同時，市場沽空比例仍然居高不下，以及地緣政治緊張局勢、中美關係、新冠疫情等多項不確定因素未完全減弱，相信市場反彈能否持續將取決於維穩政策是否具體落實和外部不確定性是否會得以緩解。

報告續稱，由於在美上市的中概股再度陷入退市危機，加上俄烏局勢和本地新冠疫情等負面影響，導致上周港股出現前所未見的動盪情况。不過，相關波動在內地發表政策維穩信號後有所緩解，市場也逐步企穩。

上周五夜期高水698點 ADR普遍升

報告指，H股市場目前估值均存在明顯的估值優勢。恒指市帳率估值在1倍左右，而國指市帳率仍然低於1倍。因此整體來看，港股中線機會大於風險。

新城晉峰資產管理董事林嘉麒表示，由今年初至本月中，未見香港市場資金明顯流走，相信短期內資金流入機會較高，至於港股會否再跌穿兩萬點，視乎本月底美國證交會（SEC）對中概股監管情况。

上周五晚恒指夜期大高水698點，收報22,110點。而ADR（美國上市預託證券）亦有好表現，騰訊（0700）ADR較港收市升逾6%，阿里巴巴（9988）ADR較港收市升7.7%。