騰訊本周放榜 分析：金融業務拆骨影響不大

易方資本：倘微信「拆骨」則礙協同效應

王華指出，有見騰訊雲和人工智能方面發展不俗，加上旗下微信擁有大量用戶數據，相信未來可成為公司的長期亮點。然而在騰訊眾多業務當中，遊戲向來佔一重要席位，而王華稱，受累內地近年屢傳停批遊戲版號，直言對騰訊的遊戲業務「無期望」，相信關鍵在於海外市場的發展空間和表現。

摩通：收入盈利料今年下半年始復蘇

投行摩通日前狠劈騰訊目標價後，表示仍然看好騰訊的長期增長前景，包括遊戲、微信／QQ、雲和企業服務等增長潛力。不過受累於近月內地遊戲市場前景疲弱，以及受監管影響行的廣告前景，摩通預計，騰訊2022年上半年表現受挑戰，但因應政策刺激、監管環境正常化等條件，相信收入和盈利將於下半年復蘇。

利達LW基金經理及合伙人黃耀宗表示，市場關心騰訊業務會否出現放緩迹象。另外在焦點的微信支付和遊戲業務方面，黃耀宗期待管理層透露相關的實際發展安排，而非僅僅配合國策，才能讓投資者對其股價有期望。

按德邦證券預計，騰訊去年收入將增加16.2%至5600.31億元（人民幣，下同），升幅較2020年的27.8%有所放緩；淨利潤按年僅升6.7%至1705.39億元，2020的升幅則達71.3%。惟經過兩年下跌後，該行料騰訊淨利潤將於2023年回穩，預計升幅14.9%。本周除了騰訊外，多隻重磅科技股亦會公布成績表（見表），包括美團（3690）、小米（1810）、舜宇（2382）及瑞聲（2018）等，中資金融股方面，亦有中人壽（2628）及交行（3328）等。