何猷龍發起SPAC申在港上市

瑞銀：擬集資10億至15億元

黑桃亞洲表示，將集中在大中華地區的娛樂、生活方式和醫療保健的相關行業，並專注於致能技術；品牌、產品或服務；及媒體相關的公司作為收購目標。黑桃資本去年完成一家美國SPAC Black Spade Acquisition Co（美：BSAQ）的首次公開發售 ，其併購目標主要針對大中華地區以外公司。黑桃亞洲為本港第11家SPAC申請上市，亦為瑞銀至今第三個在港擔任SPAC上市保薦人的項目。

料最快4月底掛牌上市

黑桃資本自2017年10月成立以來投資多家公司，尤其是在大中華區投資信息技術、醫療及綠色能源領域，包括曾向卓智醫療投資並於今年3月成為其主要股東；於2018年發行2020年到期的20億澳門元3.1%債券，為首家以澳門元計值的債券發行人；管理何猷龍於澳能（1183）中合共1080萬元的投資。