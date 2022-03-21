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油價漲 沙特阿美上調投資支出預算

【明報專訊】俄烏衝突引發地緣政治危機，油價大幅上升，全球最大油企沙特阿美擬上調今年支出目標，投資和項目支出將增加到400億至500億美元，去年則為320億美元，預計至2025年仍將進一步增長。沙特阿美總裁兼首席執行官Amin H. Nasser在績後會上表示，對需求前景非常樂觀，惟對俄烏危機導致的市場基本面感到擔憂。

Amin H. Nasser指出，俄烏衝突導致850萬桶原油和產品處於危險之中，而全球可用的閒置產能僅為每天200萬桶，對於應對當前緊張局勢而言「意義不大」。

料俄烏局勢影響每日850萬桶

他又稱，隨着全球經濟從新冠疫情中復蘇，需求前景依然健康，但供應前景不如需求。沙特阿美表示，去年全年現金股息維持在750億美元，其中第四季為188億美元，並預留40億美元向股東分配紅股，每持有10股股票將獲派一股紅股。

集團透露其增長戰略，其上游業務包括把原油最大可持續產能在2027年之前提高到每天1300萬桶，到2030年將天然氣產量提高50%以上。

在其下游業務中，公司計劃將其液體到化季品的產能擴大到每天4萬桶，另擬發展氫氣出口能力，成為碳捕集與封存領域的全球領導者。至於投資可再生能源，公司指出，期望上游石油和天然氣的甲烷淨排放量到2030年接近零的目標。