投資界：港股成功觸底 視乎穩增長政策成效

明報記者 葉創成

恒指上周低位為周二的18,235點，高位為周五的21,646點，高低差距達3411點，是繼2020年3月次周及2018年2月次周後，第三次單周出現逾3000點高低位差距，而上兩次出現如此大波幅的前後一周，恒指分別見頂回落及見底回升（見圖1），港股是次是否已出現轉角市值得關注。

從基本因素分析，港股上周三開始急漲，其中一個催化劑是國務院副總理劉鶴於當日主持及召開金融穩定發展委員會專題會議，提出要保持資本市場平穩運行、貨幣政策要主動應對，又提出金融機構須從大局出發，並促內地與香港兩地監管機構加強溝通協作。譚慧敏分析，在國務院發表政策聲明後，4個政府部門亦宣布相關政策指引，反映政府承諾穩定金融市場和經濟增長的態度明確，並且已就投資者主要擔憂的五大問題回應（見表）。

法巴譚慧敏：六大穩增長政策可延升勢

譚慧敏表示，上述國務院的政策聲明無疑為備受打擊的中國資產市場提供了急需的緩解，故她認為，若今年內所有這些積極政策信號轉化為落地的具體措施，並有效地提振資金流動狀况，以及投資者、消費者和企業信心，該行認為中國股票和部分中國信貸工具有很好的估值重估機會。

根據譚慧敏的分析，若中國政府實施下列穩增長政策，將有助股市延續升勢，包括：

（1）全面和大幅放鬆貨幣政策（包括進一步降低存款準備金率和下調關鍵利率以及大規模注入流動資金），以及實施已經宣布的財政刺激措施，甚至進一步增加財政支出。

（2）美中監管機構就跨境審計監管達成協議和恢復離岸市場上市。

（3）科技行業相關監管政策定調，甚至是當局積極推出市場友好政策，這會令中國股市風險溢價回落。

（4）房地產行業仍面臨缺乏再融資渠道的問題，需要為房地產部門提供更有力的支持和資金渠道。

（5）放鬆防疫政策，甚至是對疫情「動態清零」的政策有更明確的退出策略。

（6）有更好的迹象顯示，不同政府機構之間在政策執行方面的協調有所改善。

另外，若地緣政治局勢緩和，對中國股市當然亦屬正面。

尚渤王磊：須釐清互聯網企業經營環境

王磊則表示，他對上周三國務院金融穩定發展委員會專題會議的政策聲明不感意外，原因是自從去年12月的中央經濟工作會議、本月5日發表的政府工作報告，一直亦強調今年內地經濟要穩字當頭、穩中求進，他相信內地經濟在過去半年增長顯著放緩後，政府現時正盡最大努力支持經濟增長。

王磊指出，儘管去年12月中央經濟工作會議已定調今年經濟主要任務是「穩增長」，但過去3個月內地不同政府部門均對多間互聯網平台公司加強監管，為市場帶來不明朗因素，這並非投資者所樂見，上周三政策聲明有助緩解這些負面情緒，令中資科網龍頭股股價普遍從低位上升兩成至三成，而向前望的話，他認為最重要是內地監管機構釐清互聯網平台公司可以經營哪些業務、經營不同業務時到底有何「紅線」及「綠線」，為互聯網平台公司提供一個穩定及可預見的經營環境，機構投資者才可以計算它們的收入及盈利增長前景，提升作為長線投資的吸引力。

金邦達盧閏霆：留意人幣數碼化商機

內地領先支付系統平台金邦達寶嘉主席盧閏霆上周三在業績發布會中，亦談及股市的情况。他指出，近月不少中國互聯網股股價已從高位跌近九成，反映該板塊早前10年大幅跑贏大市已成為過去，而他的個人投資則首重安全，例如會考慮該上市公司一旦倒閉對社會會否帶來系統風險，而大部分互聯網股並不符合他的選股要求：「我們投資方面一直很謹慎，不獨看基本面，而且看未來前景，發展是否符合經濟規律、是否社會發展趨勢。」

若投資中國互聯網股黃金年代已過去的話，當前有何投資大趨勢可留意呢？盧閏霆認為，可關注人民幣數碼化帶來的商機，「事實上，金融業是全球科技最領先的行業，我們在支付行業裏的每一步都是為未來的金融服務和金融科技做準備，和銀行共同成長。基於國家安全保障，金邦達提供了第一張既有中國算法又有國際算法的銀行卡，這已經超過了世界上很多國家和同行公司，也為未來我們國家發行數碼貨幣做好充分準備」。

中國軟件信息技術 需加強自主可控

盧閏霆指出，人民幣數碼化需要很多安全措施或安全技術方案來保障財產安全，而中國在軟件信息技術方面還需要加強自主可控，而金邦達去年便跟合作伙伴研發出中國第一套完全自主可控的金融支付晶片操作系統，料更多同業會一起為國家信息安全和金融安全作貢獻。

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