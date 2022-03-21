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尚渤投資管理Jason Brady：美加息不利經濟 勿低估衰退風險

【明報專訊】港股在上月中至本月中急跌，其中一個原因是俄羅斯突然揮軍烏克蘭，令全球股市風險溢價升溫，因此要前瞻港股走勢，也要更重視外圍因素，包括美國經濟及貨幣政策。

事實上，美國聯儲局上周中已宣布加息0.25厘，並且暗示年內剩餘的6次議息會議上可能每次都會提高利率，而根據點陣圖顯示，聯邦基金利率今年底將升至1.9厘左右；由於聯儲局貨幣政策立場與去年底比較明顯轉鷹，故美國國債孳息率曲線期內除了全線上移外，前端部分亦變得陡鈄（steepened）（見圖2）。

去年錯判通脹形勢 今年連環加息補救

尚渤投資管理Jason Brady（圖）分析，美國聯儲局於2020年3月已推出零利率及量寬（QE）等非常寬鬆貨幣政策，隨着當地去年初已重啟經濟，通脹因此開始升溫，當時已有聲音認為聯儲局應該收水，但當局卻指通脹屬過渡性（transitory）為由拒絕，至近月當地通脹進一步攀升，不止屬經濟問題，也成為社會問題，聯儲局今年初始改口稱要全力壓抑通脹，屬落後於形勢，本月開始需要連環加息補救，堪稱處境困難。

美國聯儲局處境困難

Brady認為，即使美國目前勞工市場強勁，經濟增長勢頭不錯，惟假如聯邦基金利率一如點陣圖預測於今年底升至1.9厘左右的話，屆時較高的利率水平便會壓抑經濟增長，經濟衰退的風險亦屬不能忽視。

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