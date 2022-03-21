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平保代理改革 今年擴至全營業部 姚波：壽險改革初見成效

【明報專訊】內地壽險行業增長近年放緩，中國平安（2318）在2019年底開始進行壽險業務改革，管理層曾預期3年後可逐步顯現成效。不過，平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，今年未有就達至成效給予具體時間，僅表示今年改革進入第3年，將會加強推動，期望有更明顯效果。首批改革滿一年的代理營業部試點，去年新業務價值（NBV）按年增長10%，今年目標會將新管理模式推廣至所有營業部。

明報記者 歐陽偉昉

平保壽險的代理改革，包括在代理營業部引入招聘、培養、產能、績效和管理的業務工具，以業績、質量、行為作為代理評分標準，輔以數碼化管理。首批5%的營業部在2020年底開始試行改革，截至年底則已有30%推行。

首批改革試點去年NBV升10%

平保壽險新業務價值去年下降23.55%，為連續兩年下降，集團指出，去年下跌主要是受新業務價值率下跌，以及代理人數減少影響（見圖）。姚波表示，過去兩年內地人對保障型產品需求暫時放緩，相對利潤率較低的儲蓄型產品的需求上升，因而降低新業務價值，他們會按需要調整產品供應和結構，加強銷售渠道管理。另外，過去以增加代理人數所帶來的增長已經消減，平保轉向提高代理質素，並提高招聘門檻並加強培訓，不過目前招聘有一定難度。他表示改革仍在進行，同時面對不確定性，因此沒有為今年業務增長給予指引。

比較公告對集團描述，去年較着重於科技賦能，今年則較多介紹金融服務結合醫療健康的策略。平保去年收購北大方正的醫療資產，姚波表示，醫療服務可與健康險和壽險保單結合，例如方正旗下7間醫院可為保險和理財客戶提供服務，並與平安好醫生（1833）等醫療科技業務合作。

至於醫療業務未來能否如科技，成為新的業務板塊，姚波表示內地不少醫院盈利能力不強，醫療利潤貢獻仍要一段時間發展。短期內主要仍用以賦能金融業務，提供治療、健康管理等附加服務，以提高客戶使用更多保險產品，帶動保費增長。

醫療貢獻利潤需時 短期輔助金融

透過現有壽險保單價值繼續釋放，平保去年經營利潤增長6.1%，不過摩根士丹利關注，過去兩年新業務價值下跌，如果沒有明顯改善，平保要維持經營利潤增長有難度。該行又指，新冠病毒疫情削弱消費者信心，對保障型保險的保費和利潤率均有很大影響。雖然大摩認為代理產能經改革後終會提升，不過去年的平均代理新業務價值仍按年下跌4%。大摩維持「超配」評級，目標價維持73元，行業展望中性。