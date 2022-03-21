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專攻專業客 料年內收支平衡

【明報專訊】世寶生科共同創辦人柯俊賢在大學時修讀製造業工程，畢業後曾協助父母打理印刷廠，後來和龔劍亮一起研究3D打印技術應用於生物科技。龔劍亮當時在理工大學當博士後研究員，專門研究聚合物。他們早已選定了上述的「陽離子聚合物」來配合3D打印技術，後來發覺它還是很好的殺菌殺病毒材料。

柯俊賢表示，公司用食物添加劑「陽離子聚合物」來製造濾芯，對人體絕對安全。反觀重金屬離子技術，有些歐美國家對於將它應用在呼吸相關產品抱有疑慮。他又指出，該濾芯已可生物降解（包括聚合物及底材），只是口罩的面層和內層還未可以，未來計劃將其口罩改良成可以生物降解。

短期內，該公司的產品都是主攻醫護、公營機構和中大型企業等專業用戶的訂單，這考慮到價格競爭不像B2C市場那麼激烈，也不太倚靠宣傳開支。他相信，今年內就可以收支平衡。

攻美加市場後 擬新一輪融資

由於生產那種聚合物毋須很大的空間，所以相當時間內，該公司都可以在其實驗室自行生產。但中長期來說，如果美國和中國大陸的訂單很龐大，也可能在兩地生產那種聚合物，直接供應兩地所需。

現時該公司共有10人，大部分都在香港。該公司今年初已完成8位數港元的種子輪融資。當稍後打開美國和加拿大市場之後，可能會進行下一輪融資，目標8至9位數港元，用途包括擴大產能、研發其他新產品及市場推廣。

[新經濟新天地]