專攻專業客 料年內收支平衡

柯俊賢表示，公司用食物添加劑「陽離子聚合物」來製造濾芯，對人體絕對安全。反觀重金屬離子技術，有些歐美國家對於將它應用在呼吸相關產品抱有疑慮。他又指出，該濾芯已可生物降解（包括聚合物及底材），只是口罩的面層和內層還未可以，未來計劃將其口罩改良成可以生物降解。

短期內，該公司的產品都是主攻醫護、公營機構和中大型企業等專業用戶的訂單，這考慮到價格競爭不像B2C市場那麼激烈，也不太倚靠宣傳開支。他相信，今年內就可以收支平衡。

攻美加市場後 擬新一輪融資

由於生產那種聚合物毋須很大的空間，所以相當時間內，該公司都可以在其實驗室自行生產。但中長期來說，如果美國和中國大陸的訂單很龐大，也可能在兩地生產那種聚合物，直接供應兩地所需。

現時該公司共有10人，大部分都在香港。該公司今年初已完成8位數港元的種子輪融資。當稍後打開美國和加拿大市場之後，可能會進行下一輪融資，目標8至9位數港元，用途包括擴大產能、研發其他新產品及市場推廣。

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