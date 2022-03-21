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陳智鑾：「甩名」首置可省稅 小心計算供款壓測

【明報專訊】葉先生與太太持有一間聯名物業，市值約600萬元，銀行尚餘貸款300萬，現時持有現金及投資組合約200萬元。最近想多買一間物業，目標同樣為600萬，但因二人已持有聯名物業，如再購買600萬元物業，相關印花稅很高，令二人欲步，想知道有沒有其他做法。

「首置」可省付15%稅款

一直以來，如以家庭為單位置業，一般都會用聯名方式持有物業，例如夫妻、父子、兄弟等組合，但鑑於過去20年樓價一直攀升，政府為防止樓市過熱而推出了不少「辣招」；其中2013年推出的雙倍從價印花稅（DSD），將原本稅率最高的4.25%，大幅調升至最高8.5%，其後在2016年11月「加辣」 ，此後從價印花稅劃一提高稅率，所有住宅物業交易均須支付15%稅款，條例只豁免首次置業或換樓人士（簡稱「首置」）可以獲得豁免。自此之後，首置名額變得十分珍貴，而聯名置業的數量亦大幅下降。

葉先生現時持有一間聯名物業，如直接買多一間600萬元的物業，DSD印花稅15%即為90萬元；如果想再多買一間而達至慳稅效果，可考慮「甩名」方法，將現有業權轉至夫妻其中一方，而近親甩名相關的交易金額，會以「第2標準稅率」即較低的稅率計算。至於何謂近親，一般指配偶、父母、子女、兄弟姊妹，而稅局亦有機會在甩名過程要求提交相關親屬證明，在這一輪交易下，甩名相關稅率為300萬元1.5%，即4.5萬，而葉先生以首置方式買600萬元的物業，稅率為3%，即18萬元，共22.5萬元，共節省67.5萬元。

或影響再置業入息要求

甩名能有慳稅效果，但有幾點需要注意。首先是買賣相關的代價。雖然只是內部轉讓，但亦要符合實際市况，舉例說，該物業市值600萬元，一半即300萬元，如果甩名時以100萬元作為代價，印花稅仍有機會由稅局重新評估市值收取。其次是若第一間物業額外印花稅（SSD）尚未完成，由甩名開始，將會重新計算，物業甩名後只要在36個月內再轉售，皆須按樓價支付10%至20%稅款。

第三點關於按揭。如原來的物業尚餘按揭貸款，在甩名後需要由餘下的業權擁有人承接，例如太太為業主，她需要通過相關收入和壓力測試，才可完成按揭，如收入不足，原則上可以加入葉先生為擔保人，但同時會影響葉先生再置業時的貸款申請。

最後是葉先生第二個物業做估算，現時800萬元以下的自住物業皆可申請九成按揭，借540萬元、30年還款、年息2%計，每月還款約21,000元，要通過壓力測試和每月供款比率的入息要有52000元，而首期相關的開支大約80萬元。

提醒葉先生，如甩名時已作為舊物業的擔保人，會令相關入息的要求進一步提高，當然，由於葉先生預算較鬆動，亦可考慮增加首期支出，以降低每月供款額來通過壓力測試。

信達興業董事資深物業投資者

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[陳智鑾 理財信箱]