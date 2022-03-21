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《幫你格價》：緊貼加息步伐 敘做美元定存

【明報專訊】美國上周加息0.25厘，有銀行即宣布上調美元定存息，「食息一族」不妨把握短期優惠，捕捉難得的高息機會。其中南洋商業銀行剛推出的美元存款息率高達6厘，若想存放較長期的話，12個月也有1.4厘息。不過，由於美國息率會持續向上，目前敘做短期存款的息率會更吸引。

明報記者 龍彩霞

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師、全球債券主管Robert Tipp表示，美國聯儲局會議結束後，其偏鷹的決議令人感到意外，除了調高對聯邦基金利率的預測外，亦表明將「全力以赴」對抗通脹。議息聲明提到烏克蘭戰爭造成的不確定性，並未詳述圍繞經濟前景的不明朗環境，反而相對簡潔，內容側重於近期不斷加強的經濟狀况，包括就業和持續升溫的通脹。因此，聯儲局官員積極提高加息預期，並暗示量化緊縮或會在今年春季開始，最早可能在聯儲局5月份的會議上公布。

聯儲局積極加息 料今年7次明年4次

聯儲局的立場較預期更為鷹派，提出在今年加息7次，明年再加息4次。掉期期貨數據顯示，在未來兩次會議上，聯儲局將進一步加息約75個基點（100基點等於1厘），意味其中至少有一次加息幅度會超過25個基點。6月掉期合約顯示，有效聯邦基金利率將為1.08%，有興趣敘做美元存款可以吼實銀行推出優惠計劃。

匯豐、中銀、南商及富邦均推出美元短期高息存款，其中7天美元定存以南商最進取，息率達6厘，以10萬港元為例，7日存款息率可獲約115.06元左右，若7天存款年息5厘，則只有95.89元，富邦及中銀也有5厘；而匯豐尊貴戶口所享息率會較高，但1個月定存年息則以富邦最高，達1.5厘。

美元7天定存 南商息率6厘最高

雖然市場對聯儲局加快加息步伐感到意外，美國國債市場反映的預期盈虧平衡通脹率有所下降，國債收益率曲線中，短期利率上升而長期利率實際在下降。因此，敘做較長期的12個月美元存款息率只有1厘多，有些銀行甚至只有0.1厘。

除了美國加息外，英國央行也在上周宣布加息0.25厘至0.75厘，這是該行連續第三次提高政策利率。宣布加息後，英國國債收益率全線下跌，2年期國債收益率跌逾10個基點至1.3%。市場預期英國央行在未來會議上會加息50個基點，英鎊兌美元回落至1.30至1.32水平。

星展發表報告指，英鎊反覆轉弱，因美元全面走強、能源價格居高不下，以及俄烏局勢尚未明朗。在俄烏局勢惡化之前，英國已面臨能源價格飈升的問題。而近期俄烏衝突增添英國能源價格上升的壓力，並加劇市場對該國面臨滯脹風險的擔憂。最新調查顯示，英國消費者信心指數跌至2012年有紀錄以來新低。

富邦英鎊定存高見12.88厘

若「食息一族」敘做英鎊定存，便有機會賺息蝕價，除非存戶未來需要英鎊，現時則可用平均成本法逢低兌換。不過，英鎊匯價大跌，或已反映了市場對英國經濟的擔憂。

總括而言，儘管俄烏衝突及強美元可能持續利淡英鎊，但英鎊進一步下跌的空間料有限。而英國央行較其他央行領先加息，亦可能有助減輕英鎊的下行壓力。

英鎊定存中，以富邦的息率最高，達12.88厘，但存款金額要求則較高，須10萬港元等值起，而南洋商業的入場金額則最低，只需1000港元等值，而其年利率只稍為低於富邦，也有12厘。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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