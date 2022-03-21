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梁振輝：累計跌幅大 日圓或反彈

【明報專訊】上周美國聯儲局及英倫銀行一如預期加息25個基點，但對兩國貨幣暫時的幫助不大，一方面因為加息的幅度只是「最低消費」沒有任何驚喜，更重要是加息行動早已是市場共識。

雖然如此，兩地對未來政策的方向分歧或許對中長線的匯價走勢有影響，聯儲局預期今年餘下會議均有可能加息，反觀英倫銀行對於未來加息指引的語調則較為溫和。

如果加息是唯一影響幣值的因素，則美元後市表現或有機會比英鎊好，但投資者亦要留意，加息的幅度是否已經反映在現價之中。除了息口發展外，我們預期歐洲貨幣漲幅將繼續受限於短期俄烏局勢的不確定性。英鎊兌美元即使進一步走高，料升至1.3290附近將面對強勁阻力。歐元兌美元則在1.1170和1.1230之間面臨強勁阻力。

歐元兌日圓阻力133

3月份日圓持續下跌表現令人失望，明顯未能受惠於緊張地緣政局，其傳統避險貨幣的角色未能發揮，我們認為此輪市場以商品及商品貨幣對冲風險，間接拖累了日圓表現，但因為累計跌幅不輕已有反彈的藉口，惟我們傾向以歐元兌日圓的交叉盤作交易，預期於133至134區間將有強勁阻力，該貨幣組合早前累積的顯著升幅亦成為未來調整的理由。

日本央行周五一如預期維持政策不變，但對經濟前景的看法顯得憂心。近期日圓疲弱除了反映對經濟前景憂慮之外，其對能源進口價格亦較敏感，故此近期油價升勢亦為日圓帶來壓力。

受惠商品強勢 澳紐元看俏

另一方面，商品貨幣則受惠於商品強勢而表現良好。我們繼續看好澳元及紐元的表現，預期澳元兌美元可能快要測試0.7440位置，若能突破則有望挑戰0.7490和0.7555區間。若紐元兌美元能突破0.6925的強勁阻力位，則可能進一步挑戰0.70位置。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]