moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

區偉志：中國式NFT投資價值低

【明報專訊】中國去年開始全面禁止有關加密貨幣的交易，把所有相關業務定性為非法金融活動。從此，區塊鏈在國內的發展與海外分道揚鑣，以太坊這類的公鏈平台不能再在內地發展去中心化應用程式（Dapps），民眾當然也不可能參與DeFi及NFT這些涉及加密貨幣的交易。

話雖如此，元宇宙概念過去半年在內地依然炒得火熱，一大堆VR、AR、雲計算及區塊鏈概念股藉機在市場大割韭菜。為此，剛完結的兩會對數字資產發表了一些政策建議，加強監管與鼓勵創新並舉，成立國家級研發機構，統籌佈局元宇宙核心技術及建立產業標準。監管方面主要針對炒作元宇宙房地產圈錢、以虛擬貨幣非法牟利及炒作NFT概念。

在內地監管環境尚未清晰情况下，互聯網巨頭傾向伙拍有國家背景的組織共同開發半公鏈（內地稱「聯盟鏈」），以解除國家對公鏈的顧慮。像海外的公鏈平台一樣，聯盟鏈開放給所有程式開發者使用，但先要獲得批准或註冊。共識機制方面，只有特定的機構才可成為節點，負責打包及核對新的區塊，但沒有像比特幣一樣的挖礦獎勵。這樣的安排下，有關方面可以全面掌握鏈上所有交易，遇到違法的情况也可通過控制節點以作修正。由此可見，內地的區塊鏈非常中心化，在國家安全、金融穩定及科技創新中找到一個讓政府放心的平衡點。

區塊鏈應用 遠遠落後外國

現在內地較活躍的區塊鏈為騰訊（0700）的至信鏈、阿里（9988）的螞蟻鏈及百度的超級鏈，但由於沒有代幣在整個生態系統內運作及作為誘因，相信區塊鏈應用上的創新會遠遠落後於國外。此外，由於要淡化NFT的貨幣屬性，減少炒作，內地的NFT交易平台都只會標示「數字藏品」字樣，標榜其收藏及欣賞價值，而非其投資價值。區塊鏈服務網絡（BSN）為內地官方主要推動區塊鏈發展的機構，今年初推出了DDC（Distributed Digital Certificate）網絡，為官方的NFT底層區塊鏈技術。

新華社於去年12月首次發行了以2021年11則新聞圖片為主題的NFT，圖片包括建黨百年、東奧首金及疫苗接種等，名為「新聞數字藏品」，共發行11萬份，市民可免費領取，先到先得。今年1月，《上海證券報》也有類似的項目，以數字藏品盲盒形式發行5000份NFT，每份售價為19.9元人民幣 ，活動開始後6秒鐘便全部售罄！今年春節，騰訊及阿里也連同各大消費品牌發行了不少NFT項目，消費者可在抽獎活動中免費領取。

從以上例子可見，由於加密貨幣在內地沒有生存空間，NFT的發行只能免費派發或以人民幣交易。以國際奧委會官方發行的冬奧冰墩墩NFT為例，由於是在Flow公鏈的平台上發行，所以不支援中國大陸地區用戶購買。

相對於大家熟悉的Opensea，內地主流的NFT發售及交易平台有騰訊系「幻核」、阿里系「鯨探」及國有資本「唯一藝術」。為了杜絕炒賣，內地的NFT大多有鎖定期，不少項目甚至不許轉讓，只可無償轉贈，或者轉讓後也不能在區塊鏈上記錄交易，同時要面對交易對手風險，就算炒高了也可能被當局取締。

總的來說，由於法規不同，中國式NFT不能被炒賣，限制了流通性及投資價值，整體交易金額跟去年全球240億美元的NFT市場相距甚遠。政府的監管方式還在探索中，存在不確定性。筆者認為，內地未來幾年都難以出現如CryptoPunks及BAYC等以投資屬性主導的NFT項目。

香港數碼資產學會共同創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[區偉志 加密解碼]