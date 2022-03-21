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何啟聰：恐慌情緒紓緩 騰訊牛證吼64345

標籤：何啟聰

【明報專訊】連日反彈的科技股，上周五略作整固。騰訊（0700）周五低位曾跌近半成，收市仍跌逾2%。400元關口暫具明顯阻力，10天線約367.7元有待重建支持。

騰訊雖然受制於400元，不過走勢轉趨穩定後，吸引好友重新入場。市場恐慌情緒降低，科技股板塊波動幅度若收窄，窩輪引伸或面臨回落壓力，新建好倉或可轉投新上市、收回價距離較適中的牛證。看好或可考慮騰訊牛證64345，收回價358.88元，行使價355.88元，屬新上市產品。相反看淡或可留意騰訊熊證54867，收回價404.8元，行使價407.8元，槓桿比率約14.4倍。

大市近日波動，吸引資金換馬至較平穩、防守力較高的股份，中移動（0941）或受惠。看好可考慮中移牛證66913，收回價46.88元，行使價45.88元，槓桿比率約8.8倍。相反看淡或可留意中移熊證55822，收回價58.88元，行使價59.88元，槓桿比率約7.1倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]