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瑞銀亞洲：明天放榜炒業績 小米牛選56130

【明報專訊】本周起踏入業績高峰期，包括不少重磅股。小米（1810）將於明日（22日）放榜，雖然小米一直受晶片供應緊張所影響，但憑藉其高端產品可以賺取較高的利潤，加上不少券商亦預測小米2021年經調整淨利潤按年會有所增長，近日亦可見小米的相關投資槓桿產品查詢大增。如投資者看好小米業績可以帶動其股價，看好可參考小米牛證56130，收回價11元，行使價10.6元，2023年5月到期，有效槓桿約4.4倍。

中移動（0941）將於周三公布2021年業績，較早前亦公布5G業務為公司帶來顯著的用戶增長，券商普遍給予「買入」評級；加上中移動股價近日走強，根據瑞銀上周五紀錄，有顯著資金流入中移動牛證，反映市場看好中移動股價可以再下一城，如投資者看好中移動，可留意中移牛證62355，收回價48元，行使價47元，2023年2月到期，有效槓桿約9.4倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]