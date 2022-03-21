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摩根大通亞洲：波動市揀長年期 恒指可Call 27627

【明報專訊】港股持續急劇波動，恒指上周曾跌至18,200點水平，為2016年2月底以來最低。其後俄烏局勢暫見緩和，加上聯儲局加息幅度符預期，內地同時釋出較正面政策信息，恒指連日急彈，短短兩個交易日便收復過去個多星期的跌幅。技術走勢上，經歷兩日大幅反彈後，向上觀望3月初兩個下跌裂口的阻力，恒指上周五於3月7日介乎21,327至21,838點之間的裂口爭持，暫未能完全回補。而大市交投於周三及四連日處於3000億水平後，周五亦見回落，投資者同時亦需觀察後市成交量變化。

大市波動顯著加劇，如投資者希望減低相關影響，認股證可留意較貼價及年期較長的條款，受引伸波幅變化影響會相對細，或者可以考慮較遠價牛證選擇，減低過夜裂口收回風險。看好可考慮恒指認購證27627，行使價23,800點，今年9月底到期，實際槓桿約9倍；看淡可考慮恒指沽12141，行使價19,300點，今年11月底到期，實際槓桿近5倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]