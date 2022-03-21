陳永傑：美國加息 進退維谷

美國財長耶倫指出，2月份非農業職位增幅反映經濟基調良好。聯儲局正致力壓抑通脹升勢。現在經濟增長放緩，主要是受到老齡化問題困擾。

通脹厲害，美國需要大幅加息應對，但俄羅斯與烏克蘭發生戰事，使到油價、天然氣小麥及製造業原料價格高升，通脹將會更上一層樓。大幅加息又會打擊經濟及投資市場的樓市及股市，美國聯儲局已宣布3月份加息0.25厘。

美國前官員及聯儲局成員亦指出，現在正面臨經濟衰退危機。將來加息的多少也變得進退維谷，加得太多太少要拿捏準確。

美國前財長薩默斯表示，聯儲局行動落後於形勢，最終別無選擇，只能夠大幅度收緊銀根，超過市場預期，令美國經濟難以軟着陸，只會陷入衰退。油價勁升，令美國經濟避開陷入衰退的難度更高。

戰事令通脹升溫 經濟下行風險增

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克表示，俄烏戰事令美國經濟的預測變得不明朗。歐洲地緣衝突導致全球供應鏈所受的影響暫難估計，不確定性更高。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特認為，俄烏戰局可能導致通脹率上揚，也可能導致美國經濟增長放緩，令到聯儲局處於困境。戰事令美國通脹上行風險升溫，經濟下行風險上，反映經濟前景變得更難以預測，聯儲局貨幣決策面對更大挑戰。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]