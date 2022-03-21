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布少明：加息對樓市影響微

標籤：布少明

【明報專訊】美國聯儲局日前宣布加息0.25厘，符合市場預期，屬2018年12月以來首次加息。雖則美聯儲啟動加息步伐，但毋須過分憂慮，因為本港息率未必會跟隨，大有不跟加的條件。

首先，現時本港銀行仍然「水浸」，無急切加息的需要；再者，回顧美國對上一次2015年底開始的加息周期，一共加息9次，累加2.25厘，其間本港最優惠利率僅加1次，增加0.125厘，加息幅度遠低於美國，因此美國加息0.25厘，相信本港未必會即時跟加。

息口固然是影響樓市的因素之一，近期利淡因素充斥，如疫情持續肆虐，地緣政治問題及港股大幅波動，難免令買家持觀望態度，成交減慢。不過，疫情緩和後，配合發展商積極推盤，第二季新盤成交量有望回升至2500宗。至於二手是「減價有成交」。根據美聯物業分行統計，首季截至3月14日，十大二手指標屋苑減價放盤數目由去年底約289個，急升至約800個，大升約1.77倍，當中沙田第一城減價盤急升3倍至約120個；太古城減價盤量由年初約40個升至目前約150個，升2.75倍。

在減價潮下，不乏買家趁機入市吸納筍盤，反映樓市承接力強勁。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於3月7日至13日一周共錄61宗成交，較前一周升近八成。當中受惠「波叔plan」，即逾1000萬至1920萬元錄12宗，較前周5宗升1.4倍。

無疑現時市場聚焦負面消息，但樓市利好因素猶在，內地政府宣布暫緩擴大房地產稅改革試點城市措施，提振中港投資氣氛，樓市持續供不應求，美國加息未必跟加，以及中央全力支持本港抗疫等，已令股市有所反彈，整體市場氣氛較早前回暖。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]