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馬泰陽：疫情若受控 樓巿信心回復

標籤：馬泰陽

【明報專訊】一如市場預期，美國聯儲局決定息25點子，聯邦基金利率區間上調到0.25至0.5厘，3年來首次加息，並暗示年內6次會議均會加息，2023年將再加息。

今次聯儲局加息，港銀暫未有跟隨，因為本港銀行資金充裕，而且參考聯儲局的加息周期，通常聯儲局加息6至7次後，香港才會有機會跟隨加息。是次聯儲局加息0.25厘，較早前預期加息半厘為少，相信對本港樓市影響有限。反而樓價受壓，主要受到內外不明朗因素影響，包括本港第五波疫情，收緊防疫措施；而俄烏局勢緊張，打擊環球經濟，港股亦未能倖免，負面消息影響樓市氣氛。

本港樓價至今持續下調，睇樓活動減少，有不少業主持觀望態度，甚至減價吸客，使市場上不乏減價盤，對準買家來說，買樓成本減少，加上放寬按揭保險，吸引準買家在二市場上尋寶；而對業主來說，雖現時美國加息0.25厘，但香港未有跟隨，現時按揭實際利率偏低，而且現時承做按揭有壓力測試機制，業主一般有抵禦加息3厘財政實力，預料本港於年內仍能保持低息環境，對樓市有支持。

現時第五波疫情持續，嚴重影響各行各業正常運作，加上外圍因素不穩，影響樓市表現。自政府收緊防疫措施，影響一手、二手物業交投。

不過，現時對樓市的利好因素仍在，只是利淡的因素被市場放大，隨着內地醫療團隊到港，加上政府計劃推行全民檢測，倘若疫情受控，有望有限度放寬限聚令，市民有機會於短時間內回復生活節奏。一旦疫情開始受控，市場逐步恢復信心，估計第二季一手成交仍會回升至約2300宗，而「波叔PLAN」對換樓市場有支持，二手註冊量估計升至約1萬宗。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]