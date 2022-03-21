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泰國澳洲退休「後花園」

【明報專訊】香港生活物價指數高，加上通脹，退休生活費缺口好像難以填補。如果退休資金較少，其實全球各地亦有不少物價指數低的國家或地區可以作為「退休後花園」。當中，泰國及澳洲允許外國人申請退休簽證，兩地醫療制度較為完善，而且申請門檻較低，對外國退休有興趣者不妨留意。

明報記者 黃清瑤

泰國生活物價指數低

泰國生活物價指數較低，根據數據網站Expatistan的資料顯示，在當地租入一個約900平方呎公寓，連同水電雜費，每月支出大約為6000港元。

退休簽證 需每年續簽

如要前往當地退休，要留意泰國退休簽證的有效期只有一年，想長期在當地居留，每年都需要續簽。申請門檻方面，只要年滿50歲，在原居地及在泰國沒有犯罪紀錄、沒有患上指定疾病包括肺結核、梅毒、冠狀病毒，並提交泰國地址證明、銀行月結單及證明過去3個月內持有80萬泰銖等值（約18.8萬港元）存款就可以申請。

申請程序方面，申請人需前往泰國皇家駐香港領事館提交申請，簽證有效期由入境泰國當天開始計算。到達泰國後要開設銀行戶口，以便日後續簽時提交存款證明。要留意的是，每在當地逗留90日，就要親身或通過郵寄向移民局核實目前的居住地址。倘需要短暫離開泰國，要確保持有再入境許可證明，否則退休簽證將會作廢。倘若需要續簽，需要提早一個月申請。

費用方面，無犯罪紀錄證明為225港元，退休簽證首次簽證費用為1500港元，續簽費用約為450港元，單次入境許可證費用約為235港元，多次約為900港元。倘若申請養老簽證，必須購買泰國指定醫療保險，保單涵蓋日期為居留時段，門診治療保障額不少於4萬泰銖（約9400港元），住院治療不少於40萬泰銖（約9.4萬港元）。

澳洲 900呎公寓月租萬元

澳洲都是不少退休人士的後花園，去年澳洲是全球排行第七的退休理想地。與泰國一樣，當地醫療體制相當優越，排行全球第十位。根據研究網站數據顯示，在當地租入大約900平方呎的公寓，每月租金約為1.1萬港元。澳洲生活成本高於泰國，但遠低於香港。

有意前往當地退休人士，可以申請「405臨時投資退休簽證」。凡年滿55歲以上人士，在過去一年申請人年收入超過5萬澳元（約29萬港元），連同配偶年收入需要超過6.5萬澳元（約37.6萬港元）；過去兩年擁有超過150萬澳元（約866.7萬港元）家庭淨資產，就可以申請簽證。

移民當地亦必須有付出，申請人要購買不少於75萬澳元（約433.4萬港元）的政府債券，倘若居住在偏遠地區，就要購買不少於50萬澳元（約288.9萬港元）政府債券。同時，必須購買涵蓋整個簽證期的醫療保險、通過身體檢查等。退休人士倘若希望繼續工作，持證人每兩星期不可工作超過40小時。簽證最大吸引力是可以無限續簽，沒有說英語、經營生意經驗或坐「移民監」等要求。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]