moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈

【明報專訊】港股昨早跟隨外圍高開410點後轉跌，全日倒跌191點或0.9%，收報21,221點。主板成交金額1490億元，較上日減少37%。科指受累於中資科技股跌勢，全日收報4416點，跌68點或1.5%。國指跌121點或1.7%，報7244點。

市場期望中美關係緩和，上周五中概股「ATM」ADR全線向上，港股全部高開後大幅回落，未能延續ADR升勢。美團（3690）跌6.1%，報143.9元。周三放榜的騰訊（0700）跌2.3%，阿里巴巴（9988）微升0.8%。

ATM未延續美市升勢 美團挫6.1%

港府宣布下月起恢復晚市堂食，香港餐飲股做好。稻香控股（0573）全日升7.1%，報0.9元；大家樂集團（0341）升6.4%，翠華（1314）升5.5%。

內地餐飲股則受累於當地確診數字持續上升，海底撈（6862）跌8.1%，為跌幅最大藍籌；九毛九（9922）跌5.3%，百勝中國（9987）和呷哺呷哺（0520）分別跌1.8%和1.3%。

敘福樓收市後發盈警

不過，敘福樓集團（1978）收市後發盈警，預計截至2021年12月底止，全年股東應佔溢利按年減少約36%，主要由於政府補助及來自租賃修訂之淨收益減少。不過撇除重大雜項項目 ，全年業務產生的核心除稅前溢利按年大增約220%。

昨天北水吸資10.8億元，中移動（0941）淨流入2.3億元最多，股價僅升0.3%；李寧（2331）和美團分別也有1.5億及1.3億元淨買入。

中芯國際（0981）是北水淨沽出最多的個股，流出623萬元，股價不跌反升2.4%，收報17.42元；藥明生物（2269）也錄得499萬元流出，股價也升3.8%。