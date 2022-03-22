下月恢復晚市堂食 餐飲股齊反彈

【明報專訊】港股昨早跟隨外圍高開410點後轉跌，全日倒跌191點或0.9%，收報21,221點。主板成交金額1490億元，較上日減少37%。科指受累於中資科技股跌勢，全日收報4416點，跌68點或1.5%。國指跌121點或1.7%，報7244點。