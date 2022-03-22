未盈利生科股瑞科生物 入場費逾1.25萬

據招股書顯示瑞科生物的核心產品是一款重組HPV九價候選疫苗，同時亦開發了兩款二價候選疫苗，目前正在內地進行I期臨牀試驗。此外，集團正開發兩款新冠疫苗，其中ReCOV已在新西蘭啟動I期臨牀試驗，而臨牀前mRNA候選疫苗R520A與業務伙伴展開合作。

研HPV及新冠疫苗

集團尚未透過產品銷售產生任何收益，於2019、2020及2021年的總虧損分別為1.38億元、1.8億元及6.6億元（人民幣，下同），並預期今年虧損將繼續增加，因預計產生更多研發開支以推進候選疫苗開發。

瑞爾暗盤表現兩極

另從事口腔醫療服務的瑞爾集團（6639）今掛牌上市，以每股14.62元定價，昨暗盤表現分歧，於富途最多跌逾9%，低見13.28元，但該股在尾盤抽升，收報15.9元，升8.8%，以一手500股計，每手帳面賺640元。相反該股於輝立收報14.36元，跌1.8%，每手帳面蝕130元；於耀才更跌2.9%，收報14.2元，每手帳面蝕210元。

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