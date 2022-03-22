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陳啟宗憂嚴格檢疫致港內外不通 稱香港正衰落中 除非京「大刀闊斧」振經濟

標籤：經濟

【明報專訊】恒隆地產（0101）董事長陳啟宗繼早前在報章撰文批評港府防疫政策後，再於集團昨日發表的年報上以長文點評香港事務。他指出，香港在動態清零及嚴格的檢疫措施下，最終可能同時無法與內地及海外通關，長期經濟後果非同小可。他又在文中提到， 2019年社會運動和《港區國安法》已分別改變香港經濟和社會本質，並認為「香港這城市正在衰落」，除非北京採取「大刀闊斧的行動」，否則本港經濟不可能大幅增長。

明報記者 梁佩潔

陳啟宗提到，在社會運動後隨之而來的《港區國安法》「雖然絕對必要，但還是從根本上改變了香港社會的本質」。他在提到本港目前的抗疫困境時，指出香港市民主見強，即使疫苗免費且接種效率又高，不少人仍會直接拒絕，加上政府面對各種挑戰，於是動態清零失敗，無法實現與內地通關。海外方面，陳啟宗指許多公司本已開始懷疑香港作為國際商業中心前景，現在多國逐步重開邊境，本港面對新一波疫情卻處理失當，令這些公司更難留港，跨國公司相繼遷離本港。

指社會運動後 港經濟已受創

他表示，因疫情等因素而令中港人口和運輸往來受阻或中斷，香港經濟和社會會遭受巨大損失，例如香港的食品大部分來自內地，幾乎所有經濟階層的市民生計都受損；至於外資撤出則可能導致需求萎縮，惟現階段的未知之數，是內地企業是否會大量來港，填補缺口。

陳啟宗認為，香港經濟不僅僅是面向內地，也是外向型；社會運動後，本港經濟已受創，而與中國的經濟關係，尤其是政治關係上已改變，現在承受不起同時失去國際商界的信心。他憂慮，本港與內地或世界各地皆無法通關，進退維谷，長期的經濟後果非同小可。他認為，現在只有北京能重振香港中短期經濟；為了保持經濟健全強盛，香港要與中國其他地區和世界各地開拓新的業務領域。

預料樓價不會持續上漲 住宅或例外

此外，陳啟宗指出，香港面積極小，本港房地產的單位價格和租金都極高。與世界很多地方相比，由於本港面積和地理位置，房地產價格和租金即使稍微放緩，仍會保持高企，惟預料不會持續上漲，只有住宅價格可能例外。他稱「總體而言，香港這城市正在衰落」，除非中央採取一些大刀闊斧的行動，否則本港經濟難望大幅增長；相反中國經濟前景則恰恰相反，並兼具低基數和先進科技等兩大優勢，均有利於極高速增長。