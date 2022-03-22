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最佳「分派」是捐財富 但不應非自願

標籤：經濟

【明報專訊】恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗在年報的「董事長致股東函」中提及內地共同富裕政策。他表示，對其本人和家人而言，最佳的「分配」方式是自願把全部或幾乎全部財富捐出，不贊成財富繼承，寧願讓資金回饋社會；惟認為不應在非自願的情况下進行，因這會令政府的角色便變得重要；又稱稅收和其他再分配的方法是必要。

陳啟宗稱，北京打壓某些互聯網平台公司並非要劫富濟貧。他解釋，內地有些科技公司已發展到難以想像的規模，當中已越界涉足金融服務，惟無受到針對相關金融服務措施監管；人工智能科技令數據量激增，數據可能被嚴重濫用，或引致社會和政治災難，政府須密切監察；中美關係惡劣，數據安全已成為國家安全的首要議題。他又稱，中央政府現時並非針對富人，而是有很多更重要、更關鍵的考慮因素，包括國家金融穩定、數據安全，甚至政治穩定。

中央打壓教育股 為保護青少年

陳啟宗認為，中央打擊一些互聯網平台公司和教育機構，可能是借鑑於西方社會的年輕人受精神疾病困擾尤其嚴重，惟這些國家政府在防止學生患病方面只能做治標工作；他估計，中國政府留意到有關情况，限制學生每天玩電腦遊戲的時間等措施， 相信是為了保護青少年免受精神扭曲。

他指出，中央對某些教育機構的限制，也是為了防止類似問題惡化，學校對學生施加很大壓力，對青少年的整體發展造成影響，相信最新政策有望改善他們的整體福祉， 包括其心理健康。