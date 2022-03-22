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劉宇亮：港股見政策底 轉角位已現

【明報專訊】3月中旬，港股經歷了一輪恐慌性式拋售，主因為俄烏局勢、中概股退市危機、新冠疫情等多項不確定因素。

筆者翻查資料，驚覺此波急跌好比大家耳熟能詳的金融危機時港股的跌幅。恒指今年2月15日至3月15日，一個月內跌了超過6600點，跌幅為26.6%。如只計算3月份，即3月1日至3月15日，跌幅為17.3%。而2011年9月歐債危機，恒指當月跌幅為14.3%；2008年10月金融海嘯，恒指當月跌幅為22.5%；1997年10月亞洲金融風暴，恒指當月跌幅為29.4%。由此可見，這波跌浪之急之大，屬於歷史性級別。

隨着國務院金融穩定發展委員會在3月中旬發表政策維穩信號後，相信港股已經到達了「政策底」。今次會議強調，有關部門要積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮政策。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致。由早前的不斷收緊，甚至打壓、反壟斷等，到今次指明要各部門出台有利市場的政策，這點可解讀為政策轉向。副總理劉鶴公開澄清中國政府將盡全力與美國監管機構配合，確保美國上市中概股能符合當地法規，並繼續在美國掛牌，亦為化解中概股退市危機，為急跌後的中概股注入強心針。

內地政策轉向 為中概股注強心針

另外，中美兩國元首會進行了視像會議，國家主席習近平明確表示不會參與俄烏戰爭，亦緩解了市場對中國受外國制裁的擔憂。

翻查資料，在2008年10月和2011年9月的大跌後，恒指6個月後的升幅分別為11.1%和16.8%；而12個月後的升幅分別為55.7%和18.6%，絕對有參考價值。短線方面，兩次反彈都先越過了20天線，然後再回落，整固再上升。而執筆時，恒指20天線在21,555點水平。預期整固幅度約1000點到20,500點，在10天線位置會見支持。加上，恒指以點數計過去10年平均波幅為6717點，而今年恒指高低為已經相差6815點，數字上恒指今年低位有機會已經出現。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]