薛偉傑：華為新手機「回歸5G」 傳使用國產射頻元件

最近，華為終於有新款手機「回歸5G」。相信這是因為內地廠商攻克了5G的射頻前端，讓華為獲得暫時喘息的機會。有內地媒體揣測，華為可能還會借助國產5G射頻元件，來推出好像手機殼般的配件，令它之前推出的部分高檔4G手機升級成5G手機。

Mate 40E Pro月初網上發售

事緣內媒發覺，華為由3月3日起在多家內地網店上架一款智能手機Mate 40E Pro（華為的實體店則於3月17日晚上才開始發售）。

Mate 40E Pro看來是2020年10月底開售的Mate 40的2022年新版本，但預載「鴻蒙」（Harmony OS 2）作業系統，內置5nm製程的「麒麟9000L」5G單晶片（SoC）六核心處理器，支援5G網絡，配備8GB RAM和256GB ROM，全網通版售價6499元人民幣，不包括充電器。

論性能，Mate 40E Pro今天已不算最強勁，但卻因為解決了5G射頻前端被「卡脖子」的問題而引人注目。內地媒體估計，這是拜內地廠商富滿微或卓勝微的幫助，富滿微的機會尤其最大。

有內地記者特別向富滿微查詢。富滿微不願透露客戶名稱，但它證實，已經開始量產和付運支援5G的射頻前端，而大部分客戶都是內地公司。

另外，內地數碼博主「廠長是關同學」亦上載一款好像手機殼般的配件的相片，聲稱這是華為計劃推出的5G手機殼，目的是藉此讓它的部分4G手機升級至5G。由於此君以往的「爆料」紀錄相當準確，引來不少內地媒體轉載。

其實，這一招絕對可行，而且想法並不算新鮮。因為早在十餘年前，已經有公司推出一款稱為「蘋果皮」的外掛裝置，加在iPod Touch背後，就可以令這部MP4播放器變到可以打電話。

傳擬推5G機殼 升級現有4G手機

2018年8月，Motorola發表Z3，這款4G手機就有一個獨特的5G模塊配件，只要通過機背的金屬接觸點以磁力吸附，就可以令Z3搖身一變成為5G手機。

那時5G網絡還未開始大規模鋪設，所以這個獨特的配件令Motorola Z3在2019年1月的CES展覽會上出過一陣風頭，也成為全球第一款支持5G的智能手機。

只不過，這個「革命性」的5G模塊內置了高通的「驍龍855」處理器和X50 5G基帶晶片，以及5G/4G配套的射頻天線，包括4個用於mmWave、2個Sub-6GHz和4個用於4G LTE網絡的天線，還自帶2000mAh的電池，令其售價高達349美元。再加上當年全球的5G網絡都不成熟，所以實際很少有人購買，沒多久就被人淡忘了。

若華為現時再推出這種5G手機殼，關鍵是要盡量控制成本，除了必要的射頻晶片和射頻天線之外，其餘應該可免則免。若好像當年Motorola Z3的5G手機殼般，還要內置5G處理器、5G基帶晶片和獨立電池，恐怕並不太實際。亦因此，筆者個人估計，這個曲線升級到5G的方案，只會支援華為的部分4G手機。例如，去年推出的旗艦手機P50系列之類。

華為支撐年半 已算難得

平心而論，華為在美國的科技禁運下，以「唧牙膏」的方式慳住它的「麒麟」處理器來用，支撐了一年半，仍然能夠勉強保持住不掉隊，已算難得。

只不過，國產5G射頻前端只能給予華為一些喘息空間。要真正解決問題，還是需要內地的半導體業者建立起一條去美化的供應鏈，那才有本錢和美方討價還價。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]