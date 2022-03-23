恒大物業首披露134億遭接管 去年中期手頭現金140億 分析：或涉資金遭私自抵押

宣布延發業績 恒汽稱或受影響續停牌

中國恒大（3333）、恒大物業及恒大汽車（0708）昨日同發公告披露134億元資金被接管一事，其中恒大及恒大物業表示，受事件影響，加上內地房地產市場去年的劇烈變化，將無法趕及於3月底前完成業績審核，將押後公布業績；至於恒大汽車雖未提及延期公布業績，但指考慮到恒大物業屬同系公司，集團財務上亦可能受影響。3間公司將繼續停牌。

設獨立調查涉違規否

恒大執董肖恩昨日出席投資者會議時回應事件，稱為保障中小股東和債權人的知情權和監督權，恒大物業將成立獨立調查委員會及委聘專家對該質押保證進行調查，中國恒大也將成立獨立調查委員會進行相關調查，並將及時公告調查進展和結果。一般而言，獨立調查委員會將由公司獨董組成，主要負責調查懷疑違規事宜。

翻查資料，恒大物業在去年8月底公布中期業績，並在9月刊發中期報告，顯示截至去年6月底，公司手頭現金合共約140.24億元，假設期間手頭現金未有太大變動，今次遭銀行接管的金額，已佔集團逾九成手頭現金。值得留意的是，集團中期業績披露只有約2400萬元被列為受限制現金，其後亦未曾發公告披露集團有大量現金存款被用作為第三方提供擔保。

有不願具名分析員表示，公司今次突然表示巨額資金已被質押及接管，外界難以判斷到底資金是此前已被質押而未有披露，抑或是在去年中至今在未有對外公布下，被私自用於擔保抵押。

恒大物業被視可套現資產

恒大去年爆發財務危機，其中恒大物業被視為其中一項可供套現的重要資產，集團去年亦曾披露積極放售恒大物業及恒大汽車。恒大物業去年一度獲內房同業合生創展（0754）洽購。恒大物業於去年10月初停牌，其後傳出獲合生以約200億元作價，向恒大收購恒大物業51%股權，有指合生更已展開盡職調查。

不過，賣盤交易在短短兩周後突然告吹，恒大及合生對於談判破裂各執一詞，其中合生指放棄收購主要由於恒大突然要求改變付款安排，由原定先向恒大物業付款，用以結清與母公司恒大關連交易及貸款，餘款作為收購恒大物業款項，改為要求直接向恒大支付全部收購款項。

明報記者