恒大境外債1770億元 爭取7月底前推重組方案

據指，昨日會議由恒大執董肖恩、非執董梁森林及陳勇主持，主席許家印未有現身。肖恩表示，目前恒大約227億美元境外直接債務，包括恒大發行的142億美元境外債券、天基控股子公司景程發行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其他境外債務約33億美元。另外，以恒大境外主體擔保的部分境內融資，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務，則未有統計在內。

肖恩表示，恒大將盡力復工復產保交樓，維護購房者和債權人權益。截至今年2月底，集團非冬歇項目復工率已達80%以上，繼續合作施工的企業逾1700家，在全部合作單位中佔比超過70%。

此外，他稱恒大仍在努力接洽第三方投資者，為恒大物業和恒大汽車重組及引進戰略投資者。

恒大傳引廣州城投重組信託

另外，據路透引述消息報道，中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「項目退地」的方式，引入廣州國資委旗下廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。