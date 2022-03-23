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恒大境外債1770億元 爭取7月底前推重組方案

【明報專訊】中國恒大（3333）昨晚舉行全球投資者會議，宣布重組方案將押後至最快下半年公布。管理層提到，目前恒大正在與中介團隊全面評估財務情况。根據初步整理，集團目前境外直接債務合共約227億美元（約1770.6億港元）。恒大風險化解委員會委員陳勇表示，各項工作有序推進，力爭「7月底前提出重組方案」。

據指，昨日會議由恒大執董肖恩、非執董梁森林及陳勇主持，主席許家印未有現身。肖恩表示，目前恒大約227億美元境外直接債務，包括恒大發行的142億美元境外債券、天基控股子公司景程發行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其他境外債務約33億美元。另外，以恒大境外主體擔保的部分境內融資，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務，則未有統計在內。

肖恩表示，恒大將盡力復工復產保交樓，維護購房者和債權人權益。截至今年2月底，集團非冬歇項目復工率已達80%以上，繼續合作施工的企業逾1700家，在全部合作單位中佔比超過70%。

此外，他稱恒大仍在努力接洽第三方投資者，為恒大物業和恒大汽車重組及引進戰略投資者。

恒大傳引廣州城投重組信託

另外，據路透引述消息報道，中信信託發行的恒大信託計劃擬通過「項目退地」的方式，引入廣州國資委旗下廣州城投集團作為保證人，以保全信託計劃全額本金支付。