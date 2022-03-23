騰訊音樂擬介紹形式港上市

物管遊艇股接力招股

另外，騰訊（0700）旗下騰訊音樂（美：TME）公布，計劃以介紹形式在港第二上市，不涉及發行新股集資。此前蔚來（9866）已用同樣方式取得上市地位，或會吸引更多在美上市的中概股仿效回港上市。

騰訊音樂首席戰略官葉卓東表示，集團會為股東提供額外上市地點及保護，在不斷變化的監管環境中，已展開相關程序，期望以介紹形式在港第二上市。他續稱，是次上市會是直接掛牌，不涉及發行新股集資，他並未透露規模和時間等細節，惟指仍有待監管當局批准。

另一方面，海螺環保（0587）和華新水泥（6655）同樣以介紹形式於主板上市。海螺創業（0586）分拆海螺環保上市，海螺創業股東每持有一股股份，將獲發一股海螺環保，合共分派約18.3億股，每手500股，聯席保薦人為中金和匯豐。而華新水泥將由內地B股轉為H股，共涉及7.3億股份，每手100股，獨家保薦人為申萬宏源香港。兩新股分別於本月30日及28日掛牌。

瑞爾首掛潛水 每手蝕410

此外，內地口腔醫療服務商瑞爾集團（6639）昨首日掛牌收報13.8元，跌逾5%，每手帳面蝕410元。翻查資料，本月新股至今首日均跌破招股價，當中金茂服務（0816）跌幅最大，股價「潛水」逾28%，每手帳面蝕1170元。

明報記者

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