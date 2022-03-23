moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

騰訊音樂擬介紹形式港上市

【明報專訊】內地物管股力高健康生活（2370）及意大利遊艇商法拉帝（9638）昨日雙雙開始招股，分別集資最多2.55億及23.6億元，入場費約為2575.7及2852.46元，同於本周五（25日）截止認購，並於本月31日掛牌（見表）。

物管遊艇股接力招股

另外，騰訊（0700）旗下騰訊音樂（美：TME）公布，計劃以介紹形式在港第二上市，不涉及發行新股集資。此前蔚來（9866）已用同樣方式取得上市地位，或會吸引更多在美上市的中概股仿效回港上市。

騰訊音樂首席戰略官葉卓東表示，集團會為股東提供額外上市地點及保護，在不斷變化的監管環境中，已展開相關程序，期望以介紹形式在港第二上市。他續稱，是次上市會是直接掛牌，不涉及發行新股集資，他並未透露規模和時間等細節，惟指仍有待監管當局批准。

另一方面，海螺環保（0587）和華新水泥（6655）同樣以介紹形式於主板上市。海螺創業（0586）分拆海螺環保上市，海螺創業股東每持有一股股份，將獲發一股海螺環保，合共分派約18.3億股，每手500股，聯席保薦人為中金和匯豐。而華新水泥將由內地B股轉為H股，共涉及7.3億股份，每手100股，獨家保薦人為申萬宏源香港。兩新股分別於本月30日及28日掛牌。

瑞爾首掛潛水 每手蝕410

此外，內地口腔醫療服務商瑞爾集團（6639）昨首日掛牌收報13.8元，跌逾5%，每手帳面蝕410元。翻查資料，本月新股至今首日均跌破招股價，當中金茂服務（0816）跌幅最大，股價「潛水」逾28%，每手帳面蝕1170元。

明報記者

[新股]