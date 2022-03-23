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恒安去年少賺三成 稱目前非調整價格時機

【明報專訊】新冠疫情導致原材料價格上升，拖累部分企盈利表現。經營「心相印」等品牌的恒安國際（1044）昨早公布，去年純利為32.74億元（人民幣，下同），遜預期，按年跌28.8%；每股盈利為2.79元，擬派末期息每股0.7元。集團管理層相信今年原材料成本上升壓力持續，但目前並非大幅調整價格的適當時機。

恒安昨日績後股價曾下挫至36港元，收報36.95港元，跌3.65%。集團去年收入207.9億元，差過市場預期的212億元，按年減少7.1%。按產品劃分，紙巾分部收益按年跌5.2%至98.42億元；衛生巾收入則錄61.17億元，按年減少8.1%；另紙尿褲則跌14.5%至12.19億元。

續採高端化策略 抵消原材料價格上漲壓力

恒安國行政總裁許清流於業績會表示，目前木漿價格處於歷史高位，雖然集團現有貨存可供未來10個月使用，相關買入價格均低於市價，惟難以預測木漿未來價格走勢，集團會按需要採購。

他續稱，相信今年原材料成本上升壓力將持續，加上中端市場競爭激烈，集團會從多方面着手紓緩壓力，包括上調卷紙等低毛利產品價格，冀消費者轉向購買抽紙等高毛利產品；以及減少促銷幅度等，但強調目前還未是大幅調整產品價格的時候。

至於今年首季至今表現，許清流表示，紙巾、紙尿褲、衛生巾等板塊銷售均較去年有所提升，目前表現仍屬正面。集團財務總監李偉樑補充稱，今年將持續高端化策略，並提高高端產品整體銷售佔比，以抵消原材料價格上漲壓力；另集團今年將重點發展紙巾、衛生巾、紙尿褲等三大板塊，大力擴張新零售渠道，提升在全渠道的銷售能力。