moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

小米去年多賺近七成 勝預期 總裁：疫情不利物流 首季手機供貨具挑戰

【明報專訊】受惠智能手機出貨量增長及平均售價上升，小米（1810）去年經調整淨利潤按年升69.5%至220.4億元（人民幣‧下同 ），勝市場預期，毛利按年升58.5%至582.61億元，毛利率按年升2.8個百分點至17.7%。但受競爭激烈影響，去年第四季智能電話毛利率按季跌2.7個百分點至10.1%，為年內最低一季（見圖）。小米總裁王翔於業績會上表示，今年首季手機供貨具挑戰，小米工廠集中在華東等地區，加上近期本港疫情不利內地物流，惟4月起物流將陸續恢復，以及晶片供應將在下半年有逆轉性改善。小米績前收報14.2港元，全日升6.1%。

明報記者 陳麗歡

小米去年純利按年跌5%至193.39億元，每股盈利按年跌8.2%至0.78元，不派末期股息，收入按年升33.5%至3283億元。按業務劃分，智能手機收入按年升37.2%至2088.69億元，IoT與生活消費產品收入升26.1%至849.80億元，互聯網服務收入升18.8%至282.12億元，互聯網毛利率創單季新高，達到76.1%。

王翔：今年出貨量預計2億部以上

小米表示，年內儘管受到核心零部件全球供應短缺的影響，智能手機業務仍穩健增長。年內手機出貨量1.9億部，按年升三成。問及今年出貨量能否突破2億部以上，王翔稱，2億部以上出貨量預估在公司計劃之內。首席財務官林世偉補充，據市場數據，去年小米全球手機市佔率約14%，與第一二名相比仍有很大提升空間。

單計第四季，智能手機出貨量4410萬部，按年升4.4%，平均售價1143.6元，按年升13.3%，主因高端智能手機出貨量佔比增加。但上季智能手機毛利率按年微跌0.4個百分點至10.1%，按季跌2.7個百分點。小米稱，因季內為內地主要購物節日，增加促銷力度。

第四季智能電話毛利率跌至年內最低

此前，有市場報告顯示，蘋果（美：AAPL）第四季智能手機在內地市佔率達23%，創歷史新高，為蘋果6年來首次成為內地最暢銷的智慧手機品牌，季內銷量按年增長32%；相反，內地品牌的智能手機總銷量跌9%。分析師表示，原因包括中國智能手機品牌市場的起價較低，以及美國對華為實施制裁的影響，而華為屬蘋果在高端市場的主要競爭對手。