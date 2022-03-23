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儲局放鷹日寬鬆 圓匯跌至121 再破6年低 美股早段向上

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾預告，如有需要，可能在一次或多次議息會議宣布加息半厘，預示聯儲局更趨鷹派。今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨讚揚鮑威爾言論，並強調加息「愈快愈好」。聯儲局放鷹，與維持超寬鬆的日本央行背道而馳，日圓兌每美元昨跌至121，為2016年2月以來新低。今年以來，日圓兌美元累計跌近5%。美銀分析師預期，日圓兌每美元可能在9月跌至123。

投資者逐漸消化鮑威爾的鷹派觀點，美股三大指數早段向上。雖然Nike（美：NKE）的大中華區銷售萎縮，但受惠於北美需求強勁，其上季整體收入按年增長5%至109億美元，刺激股價早段升逾4%，助道指早段升逾200點。歐盟成員國外長對是否制裁俄羅斯原油意見分歧，國際油價午夜前跌1%。彭博社稱，英國政府準備介入，暫時接管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，俄氣）在英國的零售供應子公司，將其收歸國有。

布拉德：加息「愈快愈好」

上周投票支持聯儲局加息半厘的布拉德表示，至少要令貨幣政策恢復中性，以避免對已經過高的通脹增添上行壓力。中性利率（neutral rate）是既不刺激，也不抑制通脹的利率水平。布拉德估計，這水平為2厘。

他認為現在判斷5月是否加息半厘為時過早，不過他重申今年利率應上調至3厘以上。他表示，可借鑑1994年的緊縮周期。當時的聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan），在1994至95年初，將利率由3厘提高至6厘，助美國實現經濟軟着陸，並開創了長達10年的經濟擴張。鮑威爾常稱讚格林斯潘為楷模，希望複製當年的成功例子。

布拉德稱，參考歷史，愈快採取行動，愈有可能令通脹趨向目標水平，令美國經濟繁榮。聯儲局上周公布的點陣圖顯示，聯儲局官員預計，今年底的利率將升至1.9厘，而明年底將升至2.8厘。不過鮑威爾最新的表態，反映其立場更趨鷹派。

美2年期債息曾高見2.2厘

在鮑威爾放鷹後，高盛預期聯儲局將在5月及6月各加息半厘，並在今年下半年的4次會議，各加息四分之一厘，然後再在明年第一至第三季，每季各加息四分之一厘，預測聯邦基金利率在明年底將升至介乎3厘至3.25厘。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期聯儲局5月加息半厘的概率達六成以上，而6月再加息半厘的概率也接近六成。

對利率敏感的兩年期國債孳息率昨曾高見2.2厘，是2019年以來高位。美國10年期國債孳息率曾逼近2.4厘。美國國債孳息率曲線趨平。美銀的分析師表示，交易員可能正挑戰聯儲局的經濟軟着陸觀點。摩根士丹利的分析師稱，尚未確定聯儲局在遏抑通脹之際，能否實現經濟軟着陸。不過鮑威爾強調，聯儲局看重的指標，美國3個月國庫券現貨利率，與3個月國庫券的18個月遠期合約之間的利差，未見衰退的迹象。彭博提供的數據顯示，兩者利差仍然陡峭，達到229個基點。

（綜合報道）

[國際金融]