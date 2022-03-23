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Tesla德國首個超級工廠投產

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在德國柏林興建的超級工廠正式投產，向30名特選客戶交付由該廠生產的首批Model Y，並由行政總裁馬斯克主持交付儀式。柏林超級工廠是特斯拉首個在歐洲的生產基地，投資額達50億歐元（約431億港元），是德國汽車業近代最大的投資。

馬斯克主持Model Y交付

特斯拉預計，該廠在頭半年可生產3萬輛電動車，最終年產量可達50萬輛，較其德國競爭對手福士（德：VOW）去年在全球賣出的45萬輛電動車還要多。這家德國超級工廠目前僱用了3000名員工，最終計劃僱用1.2萬人，成為德國勃蘭登堡州最大僱主。

此外，國際清算銀行（BIS）與新加坡金融管理局（MAS）、馬來西亞國家銀行、澳洲央行及南非儲備銀行宣布，已開發出一個數碼貨幣平台的原型，支持使用多種央行數碼貨幣（CBDC）進行國際結算。

該項目代號為Project Dunbar，目的是讓金融機構能利用參與該平台的央行數碼貨幣直接進行交易，降低跨境交易所需的時間及成本，減少對中介的需求。

BIS星澳等建數碼貨幣平台

另外，晶片大廠高通（美：QCOM）宣布，投資1億美元設立Snapdragon元宇宙基金，協助開發商和相關企業打造沉浸式的延展實境（extended reality, XR）體驗，以及擴增實境（AR）和相關的人工智能（AI）技術。

高通將以股權投資或饋贈形式，向企業及開發商提供資金，業界可於6月起向高通提交申請。高通一直利用其資產負債表進行風險投資，目前其風投組合管理着20億美元的資產。

（綜合報道）

[國際金融]