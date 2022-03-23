致兩宗737 MAX空難 波音前技術飛行員控欺詐

【明報專訊】美國聯邦航空管理局（FAA）培訓專家克萊恩（Stacey Klein），指控波音（美：BA）前首席技術飛行員福克納（Mark Forkner）在3年前兩架737 MAX客機發生空難前，就該機型的飛行控制系統工作原理撒謊。福克納本周在美國得州沃斯堡（Fort Worth）因4項電信詐騙罪受審。聯邦檢察官稱，福克納對駕駛艙的自動功能欺騙FAA，而該功能後來被認為導致兩宗飛機俯衝空難。
克萊恩表示，福克納曾多次向她保證，航空公司的機師不會接觸到被稱為MCAS的飛行控制系統，試圖爭取FAA批准，在航空公司的飛機手冊和培訓文件，刪除有關該系統的內容。克萊恩稱，福克納撒謊，要是自己知道波音工程師將MCAS的權限，擴大至包括低速、低空飛行條件，她將重新評估FAA需要對機師接受多少培訓。
福克納否認控罪，聲稱聯邦檢察官將他視為737 MAX墜機事件的替罪羊。該兩宗空難導致346人死亡，並擾亂全球航空業。福克納的辯護律師稱，福克納並非工程師，另有許多人參與了飛行控制系統的設計和認證。
福克納是MAX事件中，唯一被美國司法部指控要承擔責任的人。波音此前同意支付25億美元，就司法部的刑事調查達成和解。