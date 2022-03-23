moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

致兩宗737 MAX空難 波音前技術飛行員控欺詐

【明報專訊】美國聯邦航空管理局（FAA）培訓專家克萊恩（Stacey Klein），指控波音（美：BA）前首席技術飛行員福克納（Mark Forkner）在3年前兩架737 MAX客機發生空難前，就該機型的飛行控制系統工作原理撒謊。福克納本周在美國得州沃斯堡（Fort Worth）因4項電信詐騙罪受審。聯邦檢察官稱，福克納對駕駛艙的自動功能欺騙FAA，而該功能後來被認為導致兩宗飛機俯衝空難。

克萊恩表示，福克納曾多次向她保證，航空公司的機師不會接觸到被稱為MCAS的飛行控制系統，試圖爭取FAA批准，在航空公司的飛機手冊和培訓文件，刪除有關該系統的內容。克萊恩稱，福克納撒謊，要是自己知道波音工程師將MCAS的權限，擴大至包括低速、低空飛行條件，她將重新評估FAA需要對機師接受多少培訓。

福克納否認控罪，聲稱聯邦檢察官將他視為737 MAX墜機事件的替罪羊。該兩宗空難導致346人死亡，並擾亂全球航空業。福克納的辯護律師稱，福克納並非工程師，另有許多人參與了飛行控制系統的設計和認證。

福克納是MAX事件中，唯一被美國司法部指控要承擔責任的人。波音此前同意支付25億美元，就司法部的刑事調查達成和解。

（綜合報道）

[國際金融]