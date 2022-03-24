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大灣區GBA專題：深圳封區日常 買菜App供鮮活貨

【明報專訊】深圳3月14日開始封城，公共交通停駛，至3月21日復工復市；但福田區的上沙及下沙部分地方還未解封，當地居民仍然不得外出。另外，很多餐廳的堂食未開放，也有市民要居家隔離。本報訪問了居於深圳的港人曾女士，她一家三口由香港移居深圳一年多，雖然對今次封城感到不便，但認為為了防疫及切斷傳播也表示贊同。她雖然每日做完核酸檢測後也有一次外出買餸的機會，但為免去超市人多地方，她多了用買菜App網購。

明報記者 龍彩霞

曾女士介紹，買菜App是網上超市，除了可以買新鮮蔬菜外，也有海鮮及鮮肉，而且是無接觸配送，即送貨員將貨品送到樓下後，客戶再落樓收貨，減少接觸風險，但要留意App送貨時間，最快可以半小時送達，但也有部分貨品需要預訂。不過，在上周封區首天很多菜種早已售罄，要較遲送貨。

用App買菜便捷 部分標榜半小時到達

以往家庭主婦都喜歡逛超市或街市，除格價外也喜歡購買新鮮食材。由於疫情關係，在香港網購曾要等差不多三星期才可送貨，但另一方面大灣區城市用App買菜十分便捷，有些App標榜半小時到達。曾女士在經歷封區及減少外出購物後，親身使用過幾個買菜App，覺得可以分享一下。

曾女士首先介紹是「天貓超市」，主要在封區時貨品也齊全及價格穩定，而且一小時或半天已送達，但需要買88元（人民幣，下同）才免運費，同時有些小區不送，客戶選擇時要留意一下。她又提醒，新鮮蔬菜需要在凌晨至早上7時預訂，如果不在指定時間落單，便不能在當天送貨。

社區居民可夾單團購 更實惠

另一個深圳居民絕不陌生的App是「盒馬鮮生」，這個App乃阿里巴巴旗下，專門為社區居民提供新鮮、優惠的菜品，社區居民可以夾單團購，更加實惠。盒馬鮮生的問題都是有些小區不送貨，而且曾試過就算在凌晨時間預訂也難搶到新鮮菜；又因為很多消費者使用，其配送時間也難以預計，每次送貨費用為5元。

曾女士表示，身為一個精打細算的家庭主婦，也會用「京東到家」。這是京東旗下的一個生活服務平台，裏面的產品種類繁多，主要涵蓋了超市便利、新鮮蔬果和醫藥健康等多方面產品。曾女士會選用它主要是因為其菜價較便宜，送貨速度又快，約一小時已可送達，但當然要視乎附近是否鄰近超市或市場。不過，貨品的質素則有較大差異。

如果想買水果，曾女士會選擇「每日優鮮」，這個品牌的主要特色是以冷鏈配送，保證配送的商品是新鮮的，旗下的產品主要有水果蔬菜、海鮮肉禽和牛奶零食等產品。最重要是包裝特別精美，水果也十分新鮮，但要即日送達較困難，一般為72小時才送到，所以曾女士可能每個月才網購一次。同時大家要留意是其蔬菜種類太少，不過其優點除新鮮水果外，也有家品如一些消毒用品，在疫情期間酒精及手套等消耗品常要添加，又是有重量的物品，故可以送到門口，是不錯選擇。

「叮咚買菜」也是新鮮蔬菜平台，這個平台專門提供各種新鮮優質的蔬菜，並且配送的時間非常快，一般都是在半個小時之內。「樸樸超市」是一個線上超市平台，裏面的商品非常多，包括日用百貨、果蔬肉蛋、酒水飲料等，它和很多的線下超市都達成合作協議，致力於在近的範圍之內進行貨物配送。

「蘇寧小店」操作較簡單

美團除可點外賣外，也有「美團買菜」，大家在裏面選擇自己所需要的菜，送貨哥會短時間將菜打包好，然後以快速配送到家。「蘇寧小店」這個買菜App的口碑也不錯，用戶量還是比較多的，並且界面的操作還是比較簡單，很多初使用買菜App的人會很快熟悉這款App的操作。

「永輝生活」是大型超市，商品種類齊全，並且價格也比較實惠，曾女士表示自己反而在這App購買這家超市的物品。至於微信小程式中有個「多點Dmall」，其與很多的大型商場有着密切的合作，例如麥德龍、中百和人人樂等，這些大型超市都給這個平台提供了大量的商品。另外，「美菜」是一個農產品供應平台，好像香港有些菜農供應本地菜一樣，這個平台專門和各個農戶合作，提供本地新鮮的農產品。

[活在灣區]