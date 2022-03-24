騰訊去年實際多賺1％ 近10年最差 收入增16%歷史新低 冀多元化業務減影響

明報記者 蔡穎霖

單計上季，騰訊收入按年增8%至1441.88億元，稍遜預期的1453.1億元；調整後盈利按年跌25%至248.8億元。董事會擬派末期息每股1.6港元。騰訊股價昨績前升0.3%，全日收報389港元。昨晚在美國ADR折合每股報381港元，較港收市跌2％。

翻查資料，騰訊收入自2001年至今一直保持增長，雖然近年增速稍為放慢，不過也維持於2019年的20.7%水平；至於去年的16.2%升幅，不但是歷來最低，也是首見「1字頭」；集團自2011年披露經調整純利數據後，去年增長亦是歷來最低。

劉熾平料廣告業務今年底回暖

內地去年展開整頓風潮，拖累騰訊去年增值服務和網絡廣告收入升幅放緩，分別僅升10.4%及7.8%（見表1）。騰訊總裁劉熾平預計，廣告業務將於今年底回暖，但稱部分受較大打擊的教育培訓、遊戲、房地產等行業，仍需要時間消化相關監管影響。

另外，在遊戲業務方面，劉熾平認為監管部門對行業仍然支持，目前行業正解決未成年人網遊監管問題，集團本身的遊戲儲備豐富，一旦遊戲版號恢復發放，騰訊在新遊戲推出方面亦會跟上。按騰訊於財報披露，上季未成年人總時長按年減少88%，佔其本土市場遊戲總時長僅0.9%；未成年人總流水（即課金）按年減少73%，佔其本土市場遊戲總流水約1.5%。展望未來，集團預期未成年人保護措施的影響將於今年下半年全面消化。

金融科技企業服務 收入追貼遊戲

騰訊過往多數靠遊戲「食糊」，但近年已大舉投資的金融科技及企業服務，去年收入已看齊遊戲。年內，騰訊的本土和國際市場遊戲合共錄得1743億元收入，金融科技及企業服務為集團帶來1721.95億元收入，兩者差距約20億元。對於雲及其他企業服務發展，劉熾平稱，鑑於市場環境變化，集團正重定IaaS及PaaS的發展重心，未來將把成本看得更重，並針對虧損業務進行優化，以獲得更健康發展。他又指出，騰訊未來將重點投入於國際市場遊戲、SaaS、視頻號等，相信可以為集團創造增長機會。