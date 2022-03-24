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中興緩刑期滿 股價曾飈六成 外媒：法官指簽證欺詐屬實籲提控 恐成隱憂

【明報專訊】中美貿易戰火多年未有緩解，當中備受牽連的內地手機設備股中興通訊（0763）早於2018年因涉及違反美國出口禁令，遭當地法院制裁，包括禁止美國公司向集團出售零部件。中興昨日公布，美國法院裁定，集團緩刑期於昨日屆滿，並不附加任何處罰，而監察官任期亦於同日結束；集團昨日復牌後，股價更曾急升六成。中興風波看似告一段落，惟據外媒報道，法官判辭中提及，集團早前涉嫌串謀進行簽證欺詐事件屬實，並建議美國政府對集團提出指控，或帶來新隱憂。

明報記者 周綺琪

中興昨早以待刊發內幕消息為由，宣布短暫停牌；午後復牌受撤銷緩刑期消息帶動，股價曾抽升六成至21.95元，收市升幅則收窄至23%，報19.16元。集團表示，美國法院裁定，不予撤銷集團緩刑期，即緩刑期於原定周二（22日）屆滿，且不附加任何處罰，並確認監察官任期於同日結束。

集團稱，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面展開合規體系建設，對合規管理體系的有效運作以及持續完善充滿信心，積極推動全球資訊及通訊科技（ICT）產業創新和可持續發展。

不過，據彭博及路透等報道，法官在判辭中提到，中興早前被控串謀透過簽證欺詐，部分在美國的員工，其簽證只准許他們在當地教學或在學校做研究，違反了緩刑規定。但由於集團已就重罪被處以最高緩刑期，故法院決定不對集團採取進一步行動，但該法官鼓勵美國政府對集團提出指控，以及刑事或民事處罰，尤其是針對出口合規問題。

券商看好 再被制裁風險不大

傑富瑞（Jefferies）發表報告指出，儘管中興或可能面臨另一宗官司訴訟，但該行認為有關官司將不會帶來美國出口禁令的風險，最終集團或只須罰款。該行續指，早前市場擔憂集團牽涉訴訟，有可能被當局列入實體清單，而現時風險已緩解；加上由於集團在中國以外地區未有任何5G電訊設備的市場份額，相信美國對其再度制裁的風險不大。

此外，摩根士丹利表示，法院裁決有助緩解地緣政治緊局勢，亦緩解市場對中興潛在再被制裁的擔憂，投資者將重新關注集團基本面。該行預期，集團今年收入增長料達15%，經營收入亦可錄逾20%升幅。