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TVB去年淨虧損6.47億元 連蝕4年 開支急增三大業務吃緊 許濤冀「最壞情况過去」

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）未能擺脫困境，去年淨虧損進一步擴大至6.47億元，連續4年「見紅」，累計蝕逾14億元。集團三大業務均見吃緊，除香港電視廣播業務未見好轉，去年收購網購平台「士多」後電商虧損擴大，而包括MyTV SUPER在內的串流（OTT）業務盈利亦告倒退。集團承認去年開支急增是「使大咗」，主席許濤冀「最壞情况過去」，相信各業務會陸續取得回報。集團稱電商今年GMV（商品成交總值）目標為10億元，期望業務可「養起自己」。

明報記者 陳偉燊

TVB去年度主要靠OTT業務爭取盈利，但受廣告收入下滑拖累，期內扣除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）約3700萬元，按年跌逾六成。去年來自訂戶收入維持約3億元，廣告收入則按年減少4100萬元，只餘6400萬元。

OTT受廣告收入下滑拖累盈利

MyTV SUPER總裁程哲補充，去年底香港OTT收費戶達110萬，較去年6月底減少約10萬戶，與2020年比較則維持相若。他說，近月myTV Gold用戶數目增長理想，期望今年起每年增加10萬名用戶。

電商業務冀今年「養起自己」

電商業務方面，電商業務群總裁岑廸贊稱，今年3月錄得GMV已逾1億元，較2月份的9400萬元再見增長，料今年GMV有望超過10億元。另因為他們早在軟、硬件作出投資，因此料額外投資不多，並爭取盡快收支平衡，料今年度電商業務可以「自己養自己」。

集團在港主營的電視廣告收入按年增長16%至10.24億元。總經理（商務營運）蕭世和指出，隨着去年下半年疫情紓緩，自去年12月曾經重現黃金時段競價，只是面對新一波疫情令廣告投放再度受影響，不過抗疫及健康產品等廣告仍「排滿」。

抗疫健康產品廣告「排滿」

許濤相信，之前加大內容生產投入及擴大電商業務，會陸續取得回報，並強調在內容的投入，僅相當於增加約3億元銷售成本，與2018、2019年水平仍有距離，非無止境增加，未來成本未必再大增。總經理（節目內容營運）曾志偉則指出，去年無疑「使大咗」，但是要做好節目才有更多廣告客戶支持，現時有足夠節目存貨應付日常營運，今年將屆收成期。