moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

海底撈去年盈轉虧 九毛九多賺1.7倍

標籤：經濟

【明報專訊】內地餐飲股海底撈（6862）和九毛九（9922）昨日公布2021年全年業績，惟兩股業績表現榮辱互見。海底撈由2020年純利3.09億元（人民幣．下同），轉為去年虧損41.63億元，不派末期股息。九毛九去年純利則錄得3.4億元，按年增長1.74倍，派末期股息6港仙，較2020年共派末期息2港仙和特別息2港仙，按年增加五成。海底撈昨日績前收升3.6%，九毛九績前升2.6%。

海底撈去年虧損41.63億元 不派息

海底撈年內收入增加43.68%至411.42億元，年內海底撈餐廳的總體平均翻枱率為每天3次，較2020年每天3.5次下降；顧客人均消費下降4.9%至104.7元。過去海底撈以廣開分店著稱，但客流量因此降低，影響經營業績。

去年11月集團啟動「啄木鳥」計劃，至年底已有260間海底撈餐廳在該計劃下永久關閉，32間餐廳暫時停業休整。截至12月底，海底撈門店總數達到1443間，較6月底淨減154間。

年內集團整體成本均按年上升，當中原材料及易耗品成本增長46.6%，員工成本增加53.7%，物業租金及相關開支上升43.6%。

九毛九旗下太二帶動整體盈利

九毛九則憑着旗下太二的增長，帶動整體盈利繼續擴張。集團去年店舖層面經營利潤8.09億元，按年增長1倍。期內，整體收入增長53.96%至41.8億元，旗下九毛九餐廳的收入增加6.3%至7.61億元，太二餐廳的收入增加67.8%至32.92億元。

去年消費市道從疫情恢復，九毛九餐廳及太二的同店銷售均重拾增長，前者增24.5%至3.7億元，後者增5.7%至15.54億元。

九毛九的翻座率為每天1.9次，太二為3.4次。人均消費方面，九毛九及太二分別為59元及80元，均按年相若。

截至去年底止，九毛九總餐廳數量為470間，按年增長89間，較上半年亦增加51間。

集團表示，其絕大部分現有餐廳於去年底前已恢復營業，然而由於年內中國多個省份出現疫情爆發須要暫停堂食服務，而產生的估計收入損失約3.66億元。