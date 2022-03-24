海底撈去年盈轉虧 九毛九多賺1.7倍

海底撈去年虧損41.63億元 不派息

海底撈年內收入增加43.68%至411.42億元，年內海底撈餐廳的總體平均翻枱率為每天3次，較2020年每天3.5次下降；顧客人均消費下降4.9%至104.7元。過去海底撈以廣開分店著稱，但客流量因此降低，影響經營業績。

去年11月集團啟動「啄木鳥」計劃，至年底已有260間海底撈餐廳在該計劃下永久關閉，32間餐廳暫時停業休整。截至12月底，海底撈門店總數達到1443間，較6月底淨減154間。

年內集團整體成本均按年上升，當中原材料及易耗品成本增長46.6%，員工成本增加53.7%，物業租金及相關開支上升43.6%。

九毛九旗下太二帶動整體盈利

九毛九則憑着旗下太二的增長，帶動整體盈利繼續擴張。集團去年店舖層面經營利潤8.09億元，按年增長1倍。期內，整體收入增長53.96%至41.8億元，旗下九毛九餐廳的收入增加6.3%至7.61億元，太二餐廳的收入增加67.8%至32.92億元。

去年消費市道從疫情恢復，九毛九餐廳及太二的同店銷售均重拾增長，前者增24.5%至3.7億元，後者增5.7%至15.54億元。

九毛九的翻座率為每天1.9次，太二為3.4次。人均消費方面，九毛九及太二分別為59元及80元，均按年相若。

截至去年底止，九毛九總餐廳數量為470間，按年增長89間，較上半年亦增加51間。

集團表示，其絕大部分現有餐廳於去年底前已恢復營業，然而由於年內中國多個省份出現疫情爆發須要暫停堂食服務，而產生的估計收入損失約3.66億元。