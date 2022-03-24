眾安承保業務首錄利潤 全年純利倍升

去年綜合成本率降至100%以下

去年眾安總保費收入為204.8億元，按年上升22.6%。綜合成本率降至100%以下，主要來自費用率按年降6.4個百分點至42%，市場過去關注眾安需向銷售渠道合作伙伴支付費用，去年該行自營渠道保費，按年增長66.4%至36.09億元，佔整體保費18%。

對於及後能否維持承保利潤，管理層未有直接回應，首席財務官李高峰表示，錄得承保利潤是因為自營渠道的銷售加強，以及科技加強業務能力，自營渠道的續保率有80%，而重複購買率亦有三分之一。今年宏觀經濟雖有壓力，不過他指業務仍可穩定增長，續以保費增長高於市場為目標。

港虛銀業務去年淨虧損擴大53.64%

集團旗下在本港的虛擬銀行業務眾安銀行，去年淨虧損4.64億元，按年擴大53.64%；單計下半年虧損2.01億元。截至去年底，眾安銀行用戶數量逾50萬，存款餘額有70億港元，貸款餘額按年增長約4倍至25億港元。眾安在線總經理兼首席執行官姜興期望，可在兩至三年達至盈虧平衡。