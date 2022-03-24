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港1個月拆息撲0.3厘 近年半高

標籤：經濟

【明報專訊】聯儲局進入加息周期，本港銀行拆息今年跟隨加息預期逐步上升，與按揭利息相關的1個月拆息昨日報0.2968厘，創2020年11月以來新高，較前日上升0.98點子（1厘等於100點子），較去年底則升14點子。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，受環球經濟影響，香港資金漸趨緊張，1個月拆息有機會在上半年挑戰0.6厘至0.8厘，以目前H按定價，實際按揭息率或見1.9厘至2.1厘。

按目前H按H+1.3厘定價，昨日H按實際利息為1.6厘，與去年同期1個月拆息0.15厘比較，以貸款額500萬元，還款期28年計算，加息0.15厘每個月供款多增2%或357元，至18,472元。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，港元拆息在資金充裕環境下，仍未有跟足美息加幅，最近1個月美元拆息已升至0.44厘水平，港元1個月拆息升至0.3厘，仍低於美息水平。曹德明表示，今年美國加息對香港樓市影響仍輕微，不過供樓人士應留意整體經濟表現，及加息預期影響，作出風險管理。

業界：港息加幅或下半年提速

不過王美鳳指出，美國預期將於5月份啟動縮表，雖然縮表進程需要時間，不會一時扭轉貨幣寬鬆環境，但今次縮表較上一次加息周期更早開始，加上下半年港美息差將進一步拉闊，資金或加快流出，下半年港元拆息或加快跟隨美息上升。