中國太平多項業務有改善 壽險新業務價值升4%

太平壽險去年經營溢利按年下跌22.5%至114.75億元，主要是因為750日期國債移動平均收益曲線下移影響。

總投資收益率按年跌0.05個百分點

壽險保費收入按年上升10.5%至1790.79億元，境內壽險期繳首年保費按年上升21.8%至345.54億元，主要來源的個人代理渠道有317.3億元，按年上升30.53%。集團總投資收益率為5.39%，按年下跌0.05個百分點，總投資收益為582.27億元，按年上升24.2%。太平境內產險去年轉盈為虧，經營虧損3.82億元，綜合成本率為105.9%，按年惡化2個百分點，主要因為賠付率升15.6個百分點至70.9%，費用率下跌13.6個百分點至35%。保費收入按年升5%，至331.44億元。境外產險和再保險轉賺，經營溢利分別1798萬元和963萬元，資產管理按年多賺30%至7.43億元。