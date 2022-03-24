裏海油管受損 每天出口減百萬桶 料維修兩月 國際油價昨晚升4%

原油供應面臨受阻，加上美國石油協會（API）的數據顯示，美國上周原油庫存意外大減。此外，美國總統拜登周四與歐盟領袖會面時，可能宣布更多制裁俄羅斯的措施，國際油價昨晚升4%。布蘭特期油升穿每桶120美元，紐約期油升穿每桶113美元。

哈薩克2/3石油經此管道出口

CPC全長1500公里，是世界主要的輸油管道之一，將哈薩克西部的原油，以及俄羅斯生產商的原油，運往全球市場（見圖）。管道總容量約為每天140萬桶，約佔全球海運石油貿易的2.5%。哈薩克出口的三分之二石油流經此管道，是該國的經濟命脈。美國雖對俄羅斯石油實施制裁，但未禁止流經俄羅斯的哈薩克石油。

CPC最大股東是俄羅斯政府，持24%股份。雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM）分別持有15%及7%股份。俄羅斯國有石油生產商俄油（Rosneft）（俄：ROSN）及殼牌（英：SHEL）的合資企業擁有7.5%股份。雪佛龍稱，仍在評估狀况。

CPC營運商表示，黑海地區的風暴，破壞了CPC的裝載設備（loading equipment）。CPC的聲明表示，在當前的市場狀况，要修復在風暴中受損的港口設施變得困難，似乎是暗示歐美制裁對復修工程的影響。

營運商暗示制裁影響維修

諮詢公司Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen表示，考慮到制裁措施令俄羅斯難以賣出自己的石油，要進行維修也很困難。

全球油市已陷入1970年代中東石油禁運以來，最緊張的供應狀態。Vitol和Trafigura等主要貿易商周二估計，目前每天約有200萬至300萬桶的俄羅斯石油供應受阻，而當原油供應減少超過200萬桶，將增加油價上漲及經濟衰退的風險。

時值拜登出訪歐洲爭取歐盟收緊對俄羅斯的制裁，部分市場人士對CPC供應受阻的時機感到懷疑。總部位於華盛頓的研究機構ClearView Energy Partners表示，無論是風暴導致設施關閉，又或俄羅斯關閉設施，都由俄羅斯決定何時重開。

俄羅斯曾表示，歐美發起的制裁相當於一場經濟戰爭，俄方將訴諸一切可用的工具保護自己，包括可能限制對歐洲的能源供應。

（綜合報道）

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