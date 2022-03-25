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JPEX與Visa合作失實 日交所斥冒名 自稱澳洲虛幣平台 疑與本地公司關連

【明報專訊】幣圈近日再度捲入欺詐疑雲，一家聲稱於澳洲註冊的虛擬資產交易所JPEX，近日在港大賣廣告，日前更公布與Visa合作推出扣帳卡「JPEXCard」，但Visa高調澄清否認合作。JPEX昨先後表示，原計劃與Visa旗下的發卡機構合作，有關計劃不包含中國內地和香港地區的用戶，惟廣告承包商曲解意思惹誤會。但據本報了解，Visa在全球都沒有與JPEX合作。

明報記者 蔡穎霖、廖毅然

JPEX周三（23日）凌晨表示，已清楚列出JPEXCard的推出時間，預計在2022年第四季推出扣帳卡，只限澳洲和日本兩個地區。惟公司昨天午後再發公告，表示原來計劃是與Visa旗下發卡機構合作發卡，有關計劃並不包含中國內地和香港用戶；可惜廣告承包商曲解當中意思，在未許可下發出合作的宣傳圖片，JPEX在發現後已立即下架。

公司：承包商曲解意思惹誤會

但事實上，Visa早於周二（22日）已跟JPEX劃清界線，表明JPEX並非其合作伙伴，亦沒有任何相關計劃。本報就Visa在港收到的個案查詢，當中有否涉及金錢損失或個人資料泄漏，向公司查詢更多詳情，惟VISA未有透露，僅回覆十分重視對持卡人及消費者的保障，強調已確認JPEX非合作伙伴。據本報了解，Visa在各地區皆沒有跟JPEX合作。

除Visa外，JPEX的高調宣傳亦引起日本交易所集團（JPX）澄清，皆因JPEX在宣傳中指自己是日本交易所。JPX因此曾發聲明提醒公眾，要警惕與JPX相似的公司名稱、徽標或網址，以進行虛擬貨幣等加密資產交易。該集團更點名批評「JPEX」、「jpex」、「Japan Exchange」等類似的名稱。JPEX昨日則表示，公司無論在商標顏色設計及業務類別，均與JPX有明顯分別，業務並不相同亦沒有任何合作關係。

接連鬧出爭議的JPEX，其背景因此惹人關注。資料顯示，JPEX自稱是澳洲註冊公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM」旗下平台，但本報發現其疑似跟一家本地註冊公司「JPEX Technical Support」有關連。

天弓控股hmvod數月前宣布合作

翻查資料，香港上市公司天弓控股（0428）及hmvod視頻（8103）數月前先後宣布跟JPEX Technical Support合作，兩者的公告均介紹JPEX為一家於澳洲註冊成立之公司，專門從事去中心化應用程式開發、虛擬貨幣交易平台等，描述內容與JP-EX極為相似。

據公司註冊處文件，JPEX Technical Support的董事為郭浩麟（Kwok Ho Lun）；郭同時擁有一間名為「CoinLedge」的公司，該公司聲稱是香港區塊鏈媒體。本報曾再就與Visa合作計劃及與郭浩麟之關係向JPEX查詢，至截稿前未有回覆。