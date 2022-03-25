moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

中壽新業務價值急跌23% 短期續受壓

【明報專訊】壽險業改革令大型內險股受困，中國人壽（2628）去年新業務價值按年急跌23.29%至447.8億元（人民幣，下同），總保費收入雖按年上升2.5%，但其中新單保費按年下跌9.32%，至1758.64億元。中國人壽表示，傳統人力推動發展經營模式面臨困難，市場積極探索經營模式轉型，持續加大對業務和銷售隊伍調整力度，短期內壽險行業發展仍然承壓。

銷售代理人數急跌四成至82萬

內地監管部門自2017年推動壽險改革，加強保障型產品銷售，產品較依重代理銷售，集團與另一壽險龍頭中國平安（2318），皆出現代理人數急降。中國人壽去年個人保險銷售人數按年下降40.49%，至82萬人。集團稱，受疫情多點散發和市場環境影響，行業普遍面對銷售隊伍增加和留存人手困難問題，集團指會推動銷售隊伍向專業化、職業化轉型。

中壽去年新業務價值率為42.2%，按年下降5.9個百分點。普遍利潤率較高的逐期繳交保單，首年保費按年下降14.74%至984.1億元，10年期及以上首年期交保費按年更跌26.1%至416.82億元。另外，中壽去年14個月保單持續率按年降5.2個百分點至80.5%，退保率升0.11個百分點至1.2%。

純利錄增長 主要受惠所得稅下降

集團表示，中國經濟發展面臨壓力，為保險業穩定發展帶來挑戰。各地強化新冠疫情防控措施，營銷和培訓受到限制，業務和隊伍發展將受到較大影響。去年壽險行業受消費需求釋放趨緩、銷售人力規模下降因素影響，行業發展面臨前所未有的壓力。該行會提高價值創造、數碼化運營、產品服務創新和風險防控能力，推進公司高質量發展。

中壽去年純利為509.21億元，按年上升1.3%，每股派息0.65元，按年增1.56%。純利增長主要因為所得稅下降，單計稅前利潤按年下跌7.3%，至504.95億元，其中健康險稅前利潤下跌25.9%至85.99億元，主要由於部分業務賠付支出增加，壽險業務稅前利潤亦跌18.9%至227.71億元，受投資收益率下降，和業務累積導致準備金成本變化等因素影響。去年總投資收益率為4.98%，按年降0.32個百分點。